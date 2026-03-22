Transportistas mantienen en pie la marcha pacífica del lunes

Varias gremiales de transportistas anunciaron que mantienen en pie la marcha pacífica anunciada para el próximo lunes, según un video que circuló en internet este domingo 22 de marzo de 2026. William Barrera, de una de las gremiales de transportistas informó que son varias asociaciones en todas sus modalidades las que participarán.
Barrera instó al pueblo de Guatemala a tomar nota, explicando que utilizarán las cuatro entradas de la Ciudad de Guatemala, para una marcha pacífica con "cero violencias". El representante de las gremiales agregó que el objetivo de la marcha es para que el Organismo Ejecutivo voltee a ver al pueblo de Guatemala.
Agregó que en la marcha también protestarán en contra del alza al precio de los combustibles, contra temas que se incluyen en la reforma a la Ley de Tránsito y hablarán acerca de la iniciativa para la limitación de velocidad.
Barrera pidió al Ejecutivo poner cartas en el asunto, destacando que el Legislativo ya les dijo que no. Además, declaró que el lunes van a demostrar que son varias las personas que manifestarán y no pocas, como mencionó un personaje público de quien no reveló la identidad.
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Vías afectadas en la capital por la marcha pacífica
Barrera insistió en indicar que la marcha se realizará en las cuatro entradas a la Ciudad de Guatemala, desde las 6:00 horas.
Marcha pacífica, no es bloqueo, aclaramos de una vez a la población", reiteró Barrera.
El entrevistado aseguró que los trabajadores del transporte ya no aguantan los precios del combustible que están a más de Q40 por galón. "Así no podemos trabajar como transportistas de carga y pasajeros en todas sus modalidades", indicó.
El pasado viernes 20 de marzo, una carta supuestamente emitida por la Union Nacional de Transportistas Guatemaltecos (UNITRANSGUA) circuló por varios medios anunciando la marcha del próximo lunes. El documento argumentaba que la medida se daba para protestar en contra de los precios del diésel, gasolina regular y gasolina superior.
En ese documento se destacaron los siguientes puntos como demanda al Gobierno de Guatema
- Frenar el "abuso" del alza de los precios de los combustibles, ya que consideran que los altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica.
- Reformar el Decreto 17-85 (Ley de Alcohol Carburante), que "obliga" a consumir la mezcla de Etanol con combustible, por considerar que se trata de una medida contraria y desproporcionada a la realidad nacional.
- Derogar el Decreto 45-2016, Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial, por tratarse, en su opinión, de una norma inexacta, sin estudio técnico mecánico y por estar "mal redactada". Según los transportistas, la norma carece de fundamento legal concreto y establece disposiciones que el Gobierno no tiene capacidad de aplicar. Además, expusieron que lo que incluye esta ley ya está normado en el Reglamento de Tránsito.
- Que los diputados del Congreso se reduzcan el salario, pues mencionaron que "es una burla" para el pueblo que estén ganando 17 salarios mínimos mensuales (76 mil quetzales) más dietas y otros beneficios.
- Solicitar la renuncia del presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, por no tomar medidas ante el aumento excesivo de los combustibles ni sancionar a los responsables. También por el alto salario (75 mil quetzales mensuales) que percibe.
- Solicitar la renuncia del viceministro de Transportes, Fernando Suriano, y el director de la Dirección General de Transportes, Mynor González, a quienes señalaron de ejercer amenazas y coacción contra el gremio y pretender restringir su derecho constitucional a la manifestación. Denunciaron que recibieron amenazas de los funcionarios de cancelar las líneas de transporte de todo el país.