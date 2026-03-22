Jesús Nazareno de la Caída convoca a miles de fieles

Como estaba programado, miles de devotos católicos abarrotaron la Antigua Guatemala para levantar en hombros el anda de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores de San Bartolomé de Becerra durante la madrugada de este Quinto Domingo de Cuaresma. El cortejo procesional empezó a las 3:00 horas de la madrugada, cuando el anda salió del templo para realizar uno de los recorridos más extensos de Cuaresma y Semana Santa.
La Municipalidad de Antigua Guatemala compartió imágenes impresionantes de la actividad, destacando que miles de feligreses abarrotaron el frontispicio de la Iglesia de la aldea San Bartolomé Becerra. "De rodillas, bajo el peso de la cruz, su mirada permanece firme, reflejando un amor que no se detiene y una entrega que sigue tocando corazones", destacó la citada comuna en sus canales oficiales.
Cientos de feligreses también demostraron su devoción hacia Jesús Nazareno de la Caída elaborando vistosas alfombras que adornaron las calles empedradas de la aldea San Bartolomé Becerra. Cabe destacar que atrás del anda procesional y los fieles acompañantes, varios trabajadores de la Municipalidad de Antigua Guatemala trabajaron para retirar los residuos del material utilizado en el adorno.
En las fotos de la Municipalidad de Antigua Guatemala se pudo observar como los devotos abarrotaron las calles de la ciudad colonial para seguir el cortejo procesional. Para esta actividad, las autoridades locales efectuaron un cierre total en la ciudad colonial, para que el paso fuera 100% peatonal.
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Ocho parqueos habilitados en Antigua Guatemala
Autoridades viales del lugar informaron que previo a la procesión de Jesús Nazareno de la Caída elaboraron un plan de logística que incluyó la habilitación de ocho parqueos cercanos a la ciudad colonial, para facilitar el ingreso de fieles. De esa manera, los fieles garantizaron la seguridad peatonal de quienes participaron en el evento religioso como devotos y como turistas.
El subjefe de la Policía Municipal de Tránsito, Néstor Choc, consideró que este es un día esperado por muchos, porque es uno de los más visitados en el municipio de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.
Choc destacó que los parqueos habilitados permanecerán la servicio de los visitantes hasta las 3:00 horas de la madrugada del próximo lunes, 23 de marzo de 2026.
Con imágenes publicadas por la Municipalidad de Antigua Guatemala.