 Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infraganti
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Frustran saqueo en tiendas de zona 1 con captura infraganti

Agentes de la PNC sorprendieron a un hombre cuando se dedicaba a cortar candados para ingresar a distintos almacenes.

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El sospechosos fue conducido hacia la Torre de Tribunales tras ser sorprendido en el acto., PNC de Guatemala.
El sospechosos fue conducido hacia la Torre de Tribunales tras ser sorprendido en el acto. / FOTO: PNC de Guatemala.

Con herramienta en mano, un hombre fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la madrugada de este domingo, 22 de marzo de 2026, cuando rompía varios candados de comercios ubicados en la 8ª. calle y 6ª. avenida de la zona 1 capitalina, presuntamente para cometer un saqueo. Policías de la comisaría 11 reportaron que detuvieron al sospechoso de manera infraganti, cuando ya había violentado al menos seis candados.

La PNC aseguró que, con su proceder, se logró evitar que el ahora detenido ingresara a los comercios para robar mercadería. Asimismo, revelaron que le fueron decomisados varios candados rotos y la herramienta, conocida como caimán, con la que violentaba los seguros de las persianas.

Los uniformados reportaron que el detenido fue identificado como Cristóbal, de 20 años, quien presuntamente pretendía cometer un saqueo cuando fue encontrado por la PNC.

Asimismo, la PNC compartió imágenes en las que se ve que el sospechoso iba vestido con chumpa negra, pantalón de lona negra, tenis blancos y playera negra al momento del operativo. Las fuerzas de seguridad consideraron que con esta detención se frustró un saqueo en la zona 1.

Historial de intentos de saqueo en la zona 1

El domingo 8 de marzo de 2026 la PNC también reportó la captura de cinco presuntos saqueadores que pretendían ingresar a un comercio de la 1ª. avenida y 21ª. calle de la zona 1. Este grupo de personas, que también pretendía cometer un saqueo, fueron detenidos cuando ya habían extraído varios pares de zapatos de una bodega de la citada dirección.

En su momento, la PNC describió que la captura se ejecutó cuando los cinco detenidos se encontraban dentro de una bodega de la citada dirección, sustrayendo cajas con zapatos. En el lugar localizaron varias herramientas que les permitieron ingresar al lugar de donde sacaban la mercadería.

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Fuertes imágenes muestran cómo el transporte pesado se descontroló y terminó impactando varios obstáculos antes de detenerse.

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