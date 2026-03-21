 Así ocurrió el accidente de la jaula cañera en Suchitepéquez
Nacionales

En video: Así ocurrió el accidente de la jaula cañera en Suchitepéquez

Fuertes imágenes muestran cómo el transporte pesado se descontroló y terminó impactando varios obstáculos antes de detenerse.

Compartir:
El transporte pesado se descontroló e impactó con varios obstáculos., Captura de pantalla.
El transporte pesado se descontroló e impactó con varios obstáculos. / FOTO: Captura de pantalla.

La tranquilidad de los vecinos que viven y trabajan en el kilómetro 126 de la ruta CA2-Occidente se vio interrumpida la mañana de este sábado, 21 de marzo de 2026, por un accidente de tránsito que involucró a una jaula cañera. El vehículo pesado se descontroló por causas que se desconocen, impactando al menos dos vehículos y una caseta que también era usada como tienda y parada de autobús.

Un video captó el momento exacto del impacto que dejó al menos cuatro personas heridas. El dramático momento incluye el cuadro de un hombre que tuvo que lanzarse al suelo, en pleno asfalto, para no ser atropellado por el camión.

Además, un mototaxi, de los que se conocen como "tuc tuc" fue embestido por la jaula y terminó a varios metros por el impacto del automotor. En el lugar estaba estacionada una camioneta tipo agrícola que recibió el impacto y detuvo al transporte pesado, impidiendo que lastimara de manera grave a los demás usuarios de la vía.

La cámara de seguridad que captó el accidente de tránsito marcó que el percance se registró exactamente a las 8:17 horas. El accidente ocurrió cuando varios vehículos usaban la referida ruta, incluyendo autobuses del transporte público.

En otras noticias con video: Delincuentes arrebatan celular sin detener la marcha en el Periférico

Video: Delincuentes arrebatan celular sin detener la marcha en el Periférico

La víctima manejaba con tranquilidad por el Anillo Periférico, cuando dos hombres se le acercaron y cometieron el robo.

Pavor por accidente de jaula cañera

Quienes estuvieron en el lugar del accidente vivieron momentos de terror al escuchar el estruendo del camión que se les venía encima. Al menos cuatro personas quedaron bajo los escombros ocasionados por el transporte, quienes fueron rescatados con vida, lo que fue calificado como "milagroso" por varios vecinos del sector.

Los vecinos que vieron el accidente se llenaron de adrenalina tras el percance y se volcaron a ayudar a los afectados. Algunos curiosos ayudaron con las manos y otros con machetes para liberar a los afectados.

Medios locales temieron que hubiera personas fallecidas en el accidente, porque notaron que bajo la carga se observaba el pie de una mujer. Sin embargo, los cuerpos de rescate lograron sacar a la herida sana y salva, pero con una serie crisis de nervios por el susto del momento.

Los rescatistas únicamente confirmaron cuatro personas heridas, entre las que destacan un bebé de siete meses, una niña de 2 años, una mujer de 32 años y una mujer adulta, de la tercera edad.

Foto embed
Medios locales destacaron que el accidente no dejó personas fallecidas. - Redes sociales.

En Portada

Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capitalt
Nacionales

Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capital

12:18 PM, Mar 21
Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump t
Internacionales

Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump

12:44 PM, Mar 21
Mixco empata con Cobán Imperial y podría existir cambio de lídert
Deportes

Mixco empata con Cobán Imperial y podría existir cambio de líder

03:58 PM, Mar 21
VIDEO | Influencer agrede a su bebé durante transmisión en vivo y es detenidat
Farándula

VIDEO | Influencer agrede a su bebé durante transmisión en vivo y es detenida

11:55 AM, Mar 21
Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlánticot
Nacionales

Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlántico

01:02 PM, Mar 21

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026IránEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos