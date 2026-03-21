Así ocurrió el accidente de la jaula cañera en Suchitepéquez

La tranquilidad de los vecinos que viven y trabajan en el kilómetro 126 de la ruta CA2-Occidente se vio interrumpida la mañana de este sábado, 21 de marzo de 2026, por un accidente de tránsito que involucró a una jaula cañera. El vehículo pesado se descontroló por causas que se desconocen, impactando al menos dos vehículos y una caseta que también era usada como tienda y parada de autobús.
Un video captó el momento exacto del impacto que dejó al menos cuatro personas heridas. El dramático momento incluye el cuadro de un hombre que tuvo que lanzarse al suelo, en pleno asfalto, para no ser atropellado por el camión.
Además, un mototaxi, de los que se conocen como "tuc tuc" fue embestido por la jaula y terminó a varios metros por el impacto del automotor. En el lugar estaba estacionada una camioneta tipo agrícola que recibió el impacto y detuvo al transporte pesado, impidiendo que lastimara de manera grave a los demás usuarios de la vía.
La cámara de seguridad que captó el accidente de tránsito marcó que el percance se registró exactamente a las 8:17 horas. El accidente ocurrió cuando varios vehículos usaban la referida ruta, incluyendo autobuses del transporte público.
En otras noticias con video: Delincuentes arrebatan celular sin detener la marcha en el Periférico
Pavor por accidente de jaula cañera
Quienes estuvieron en el lugar del accidente vivieron momentos de terror al escuchar el estruendo del camión que se les venía encima. Al menos cuatro personas quedaron bajo los escombros ocasionados por el transporte, quienes fueron rescatados con vida, lo que fue calificado como "milagroso" por varios vecinos del sector.
Los vecinos que vieron el accidente se llenaron de adrenalina tras el percance y se volcaron a ayudar a los afectados. Algunos curiosos ayudaron con las manos y otros con machetes para liberar a los afectados.
Medios locales temieron que hubiera personas fallecidas en el accidente, porque notaron que bajo la carga se observaba el pie de una mujer. Sin embargo, los cuerpos de rescate lograron sacar a la herida sana y salva, pero con una serie crisis de nervios por el susto del momento.
Los rescatistas únicamente confirmaron cuatro personas heridas, entre las que destacan un bebé de siete meses, una niña de 2 años, una mujer de 32 años y una mujer adulta, de la tercera edad.