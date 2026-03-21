VIDEO: Delincuentes arrebatan celular en el Periférico HOY

En menos de cinco segundos, dos ocupantes de una motocicleta robaron un celular en el Anillo Periférico, según imágenes que se viralizaron en las redes sociales. La secuencia del video muestra a dos personas viajando con tranquilidad por la referida arteria, cuando otros motoristas se acercan y cometen el hurto.
A los dueños de lo ajeno solo les bastaron unos instantes para arrancar el aparato de su pedestal y luego escapar en la misma dirección del otro motorista, aprovechando que tenían una motocicleta más potente.
El robo quedó grabado gracias a que otro conductor portaba una cámara en su motocicleta. Tras el hecho, el motorista afectado decidió disminuir la marcha de su vehículo de dos ruedas.
Las imágenes fueron difundidas por varios comunicadores la noche del pasado viernes a las 10:46 horas y generaron varias reacciones, la mayoría de rechazo a la delincuencia común.
Asalto en el Periférico sin diálogo
Según las imágenes, a los ladrones no les fue necesario entablar conversación alguna, simplemente se acercaron a la víctima y le arrebataron el aparato. Algunos reportes afirmaron que el robo ocurrió en el sector de la zona 7 y Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.
El clip, de apenas 14 segundos, muestra que el robo del celular ocurrió en el trayecto que va de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia los sectores de las zonas 1, 2, 3 y 6, respectivamente, cerca del ingreso a la colonia Bethania.
Otro detalle del video es que la motocicleta en la que viajaban los ladrones no tenía un número de placa visible. En contraste, la víctima llevaba la suya en el lugar correspondiente, aunque la resolución de la cámara para captar la secuencia no permite conocer los detalles de esta identificación.
Al momento del asalto, otros conductores iban en la misma dirección de la víctima y el ladrón, sobre el Periférico, pero los que iban antes no se percataron de lo sucedido.
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