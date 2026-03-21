 VIDEO: Delincuentes arrebatan celular en el Periférico HOY
Nacionales

Video: Delincuentes arrebatan celular sin detener la marcha en el Periférico

La víctima manejaba con tranquilidad por el Anillo Periférico, cuando dos hombres se le acercaron y cometieron el robo.

Compartir:
El robo ocurrió en un sector del Anillo Periférico y zona 7 capitalina, según las denuncias., Captura de pantalla.
El robo ocurrió en un sector del Anillo Periférico y zona 7 capitalina, según las denuncias. / FOTO: Captura de pantalla.

En menos de cinco segundos, dos ocupantes de una motocicleta robaron un celular en el Anillo Periférico, según imágenes que se viralizaron en las redes sociales. La secuencia del video muestra a dos personas viajando con tranquilidad por la referida arteria, cuando otros motoristas se acercan y cometen el hurto.

A los dueños de lo ajeno solo les bastaron unos instantes para arrancar el aparato de su pedestal y luego escapar en la misma dirección del otro motorista, aprovechando que tenían una motocicleta más potente.

El robo quedó grabado gracias a que otro conductor portaba una cámara en su motocicleta. Tras el hecho, el motorista afectado decidió disminuir la marcha de su vehículo de dos ruedas.

Las imágenes fueron difundidas por varios comunicadores la noche del pasado viernes a las 10:46 horas y generaron varias reacciones, la mayoría de rechazo a la delincuencia común.

Asalto en el Periférico sin diálogo

Según las imágenes, a los ladrones no les fue necesario entablar conversación alguna, simplemente se acercaron a la víctima y le arrebataron el aparato. Algunos reportes afirmaron que el robo ocurrió en el sector de la zona 7 y Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.

El clip, de apenas 14 segundos, muestra que el robo del celular ocurrió en el trayecto que va de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia los sectores de las zonas 1, 2, 3 y 6, respectivamente, cerca del ingreso a la colonia Bethania.

Otro detalle del video es que la motocicleta en la que viajaban los ladrones no tenía un número de placa visible. En contraste, la víctima llevaba la suya en el lugar correspondiente, aunque la resolución de la cámara para captar la secuencia no permite conocer los detalles de esta identificación.

Al momento del asalto, otros conductores iban en la misma dirección de la víctima y el ladrón, sobre el Periférico, pero los que iban antes no se percataron de lo sucedido.

En otras noticias: Capturan a mujer sospechosa de participar en ataques contra la PNC

Capturan a mujer sospechosa de participar en ataques contra la PNC

Según las investigaciones, la detenida participó en uno de los tiroteos contra la PNC del pasado 18 de enero.


En Portada

Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capitalt
Nacionales

Diésel supera los Q41 por galón en gasolineras de la capital

12:18 PM, Mar 21
Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump t
Internacionales

Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump

12:44 PM, Mar 21
Mixco empata con Cobán Imperial y podría existir cambio de lídert
Deportes

Mixco empata con Cobán Imperial y podría existir cambio de líder

03:58 PM, Mar 21
VIDEO | Influencer agrede a su bebé durante transmisión en vivo y es detenidat
Farándula

VIDEO | Influencer agrede a su bebé durante transmisión en vivo y es detenida

11:55 AM, Mar 21
Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlánticot
Nacionales

Rescatan a chofer tras choque en ruta al Atlántico

01:02 PM, Mar 21

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026IránEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos