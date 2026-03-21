Capturan a sospechosa de participar en ataques contra la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una mujer, tras un operativo en el municipio de Villa Nueva, por ser sospechosa de participar en los ataques en contra de agentes del pasado 18 de enero. Según la entidad de seguridad, los policías montaron un operativo desde muy temprano en la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, para ejecutar la orden de captura.
La PNC agregó que los operativos se ejecutaron por los delitos de asesinato en grado de complicidad, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y simulación de delito. Agregaron que la detención fue requerida desde el pasado viernes por un juzgado de Villa Nueva.
"Esta terrorista es presunta responsable de participar en los ataques en simultáneos, coordinados y ejecutados en contra de agentes de PNC el pasado 18 de enero", agregó la PNC en sus publicaciones para reportar la detención.
Según las imágenes compartidas, la mujer detenida vestía un suéter negro, blusa y pantalón azul, así como zapatos blancos al momento de la aprehensión. La detenida fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para resolver su situación legal.
En otras noticias: Mixco: Aumento a la tarifa del transporte queda sin efecto