 Capturan a cinco presuntos saqueadores en zona 1 capitalina
Capturan a cinco presuntos saqueadores en zona 1 capitalina

Agentes de la PNC recibieron una alerta ciudadana, por lo que detuvieron a los presuntos saqueadores en el acto.

Los cinco supuestos saqueadores fueron llevados a la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su detención., PNC de Guatemala.
Los cinco supuestos saqueadores fueron llevados a la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su detención. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que, durante la madrugada de este domingo, 8 de marzo de 2026, capturaron a cinco presuntos saqueadores, quienes fueron sorprendidos infraganti. La aprehensión se ejecutó en la 1a. avenida y 21 calle de la zona 1, gracias a una denuncia ciudadana, especificaron las autoridades.

La PNC describió que la captura se ejecutó cuando los cinco detenidos se encontraban dentro de una bodega de la citada dirección, sustrayendo cajas con zapatos. En el lugar localizaron varias herramientas que les permitieron ingresar al lugar de donde sacaban la mercadería.

A los cinco presuntos saqueadores les decomisaron grifas de albañil, desarmadores, documentos de identificación y billeteras.

La PNC informó que a los capturados también se les incautaron varias cajas de cartón con zapatos. En total, la mercadería estaba valorada en unos Q100 mil.

Dentro de lo decomisado también se encontró una herramienta tipo "uña", un martillo, un cincel, y dos teléfonos celulares.

Identifican a los supuestos saqueadores

La PNC informó que los aprehendidos son Israel, de 45 años, alias "Negro", quien registra un antecedente por violencia contra la mujer en 2016. Además, detuvieron a Wilman, de 20 años y a Jesús, de la misma edad.

Los policías identificaron que dentro del grupo había dos hombres de nacionalidad nicaragüense, de 20 años, a quienes únicamente identificaron como Johan y Mayer.

Todos los detenidos fueron trasladados por las fuerzas de seguridad a la Torre de Tribunales, en donde un juez de turno les dará a conocer los motivos de su detención.

Junto a las cajas con mercadería, también se decomisaron sacos en los que también portaban mercadería extraída de la bodega de la zona 1. En las imágenes compartidas por la PNC se logran apreciar al menos 10 cajas de mercadería de gran tamaño.

La mercadería que intentaban robar está valorada en unos Q100 mil. - PNC de Guatemala.

