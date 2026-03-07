Congresista Ivanna María Luján Padilla defiende su voto

Después de que la bancada Movimiento Semilla anunciara la separación de la diputada Ivanna María Luján Padilla por el proceso de votación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la parlamentaria respondió con un comunicado compartido por sus canales oficiales.
Luján Padilla agradeció el interés, preocupación y apoyo a su labor parlamentaria, "ante los recientes acontecimientos relacionados con la designación de magistrado suplente de la CC, realizada en el Congreso de la República de Guatemala".
"Como diputada electa por el pueblo de Guatemala, mi principal responsabilidad es actuar con conciencia, responsabilidad, transparencia y compromiso con el país", justificó Luján.
Cada voto que emito desde mi curul responde a un análisis serio y a la convicción de que las decisiones del Congreso deben orientarse al bienestar de Guatemala y al fortalecimiento de sus instituciones", argumentó.
Luján defiende la independencia de criterio
La parlamentaria afirmó sus creencias firmes en "la importancia del diálogo, la negociación y la construcción de consensos entre los distintos actores políticos para avanzar en las transformaciones que el país necesita".
Reitero mi disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno central, los organismos del Estado y diputados de diferentes bancadas", expresó.
La diputada también fue clara al enfatizar que "el ejercicio del voto parlamentario es una facultad constitucional que corresponde a cada diputado y debe ejercerse con independencia de criterio".
No puedo aceptar que se pretenda limitar o condicionar ese derecho, sin espacios previos de discusión, análisis o reuniones estratégicas, donde se construyan posiciones colectivas de manera responsable", reiteró.
Consideró que las decisiones políticas que se toman sin diálogo amplio y sin escuchar a todos los actores suelen conducir al error y al fracaso, como la experiencia política reciente lo ha demostrado.
Desde mi curul seguiré trabajando y votando pensando en lo mejor para Guatemala", aseguró.
La parlamentaria aseveró que el país merece responsabilidad, madurez política y voluntad de construir acuerdos para el bien común.