 Congresista Ivanna María Luján Padilla defiende su voto
Nacionales

Ivanna Luján reacciona tras ser separada de la bancada Semilla

"Cada voto que emito desde mi curul responde a un análisis serio y a la convicción de que las decisiones del Congreso deben orientarse al bienestar de Guatemala", argumentó Luján Padilla.

Compartir:
La parlamentaria respondió al anuncio de su separación del Movimiento Semilla., Redes sociales.
La parlamentaria respondió al anuncio de su separación del Movimiento Semilla. / FOTO: Redes sociales.

Después de que la bancada Movimiento Semilla anunciara la separación de la diputada Ivanna María Luján Padilla por el proceso de votación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la parlamentaria respondió con un comunicado compartido por sus canales oficiales.

Luján Padilla agradeció el interés, preocupación y apoyo a su labor parlamentaria, "ante los recientes acontecimientos relacionados con la designación de magistrado suplente de la CC, realizada en el Congreso de la República de Guatemala".

"Como diputada electa por el pueblo de Guatemala, mi principal responsabilidad es actuar con conciencia, responsabilidad, transparencia y compromiso con el país", justificó Luján.

Cada voto que emito desde mi curul responde a un análisis serio y a la convicción de que las decisiones del Congreso deben orientarse al bienestar de Guatemala y al fortalecimiento de sus instituciones", argumentó.

También consulte: Tensión en San Andrés Xecul por restauración de Iglesia

Tensión en San Andrés Xecul por restauración de Iglesia

Los ánimos se caldearon por una visita que hicieron trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes.

Luján defiende la independencia de criterio

La parlamentaria afirmó sus creencias firmes en "la importancia del diálogo, la negociación y la construcción de consensos entre los distintos actores políticos para avanzar en las transformaciones que el país necesita".

Reitero mi disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno central, los organismos del Estado y diputados de diferentes bancadas", expresó.

La diputada también fue clara al enfatizar que "el ejercicio del voto parlamentario es una facultad constitucional que corresponde a cada diputado y debe ejercerse con independencia de criterio".

No puedo aceptar que se pretenda limitar o condicionar ese derecho, sin espacios previos de discusión, análisis o reuniones estratégicas, donde se construyan posiciones colectivas de manera responsable", reiteró.

Consideró que las decisiones políticas que se toman sin diálogo amplio y sin escuchar a todos los actores suelen conducir al error y al fracaso, como la experiencia política reciente lo ha demostrado.

Desde mi curul seguiré trabajando y votando pensando en lo mejor para Guatemala", aseguró.

La parlamentaria aseveró que el país merece responsabilidad, madurez política y voluntad de construir acuerdos para el bien común.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos