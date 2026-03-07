Tensión en San Andrés Xecul por restauración de Iglesia

Pobladores de San Andrés Xecul, en el departamento de Totonicapán, rechazaron la visita de trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), en el marco de un proceso de restauración a la fachada de la Iglesia Católica del lugar. Previo a la llegada de los delegados, la citada cartera había emitido un comunicado en el que se manifestaba preocupación por el trabajo que realizan en el área.
Sin embargo, este sábado 7 de marzo de 2026, los residentes del lugar se reunieron en grupo para manifestar su rechazo a la inspección que se realizaba, mientras gritaban "fuera, fuera". Por medio de altavoces, otros pobladores afirmaron que el pueblo estaba unido, rechazando los señalamientos vertidos en el citado comunicado.
En el comunicado, el MCD argumentó que "las intervenciones se realizaron sin criterios históricos, ni de conservación". Además, declararon que los trabajos no contaban con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
Las autoridades indicaron que esas acciones "pone en riesgo la integridad de los valores artísticos y simbólicos del inmueble". También destacaron que el inmueble fue declarado Monumento Histórico del período hispánico, desde 1970.
Presentan denuncia por daños
Los argumentos presentados en el comunicado se redactaron con base en el informe circunstanciado 037-2026, elaborado por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles (DECORBIC) del MCD. Ese documento se emitió después de que se efectuara una inspección técnica el pasado 10 de febrero.
Ante esos reportes, el MCD informó que presentó una denuncia el pasado 6 de marzo, en contra de quien resulte responsable "por los posibles daños ocasionados al Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente por la Violación a las Medidas de Protección de Bienes Culturales, Depredación de Bienes Culturales o cualquier otro delito en que se pudiera haber incurrido".
Con información del corresponsal Alberto Chaclán, de Emisoras Unidas FM.