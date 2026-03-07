 Tensión en San Andrés Xecul por restauración de Iglesia
Nacionales

Tensión en San Andrés Xecul por restauración de Iglesia

Los ánimos se caldearon por una visita que hicieron trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes.

Compartir:
Los pobladores de San Andrés Xecul rodearon un vehículo del MCD, para reclamar por los señalamientos., Captura de pantalla.
Los pobladores de San Andrés Xecul rodearon un vehículo del MCD, para reclamar por los señalamientos. / FOTO: Captura de pantalla.

Pobladores de San Andrés Xecul, en el departamento de Totonicapán, rechazaron la visita de trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), en el marco de un proceso de restauración a la fachada de la Iglesia Católica del lugar. Previo a la llegada de los delegados, la citada cartera había emitido un comunicado en el que se manifestaba preocupación por el trabajo que realizan en el área.

Sin embargo, este sábado 7 de marzo de 2026, los residentes del lugar se reunieron en grupo para manifestar su rechazo a la inspección que se realizaba, mientras gritaban "fuera, fuera". Por medio de altavoces, otros pobladores afirmaron que el pueblo estaba unido, rechazando los señalamientos vertidos en el citado comunicado.

En el comunicado, el MCD argumentó que "las intervenciones se realizaron sin criterios históricos, ni de conservación". Además, declararon que los trabajos no contaban con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Las autoridades indicaron que esas acciones "pone en riesgo la integridad de los valores artísticos y simbólicos del inmueble". También destacaron que el inmueble fue declarado Monumento Histórico del período hispánico, desde 1970.

En otras noticias: Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

El ente científico ubicó el movimiento sísmico en el océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador.

Presentan denuncia por daños

Los argumentos presentados en el comunicado se redactaron con base en el informe circunstanciado 037-2026, elaborado por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles (DECORBIC) del MCD. Ese documento se emitió después de que se efectuara una inspección técnica el pasado 10 de febrero.

Ante esos reportes, el MCD informó que presentó una denuncia el pasado 6 de marzo, en contra de quien resulte responsable "por los posibles daños ocasionados al Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente por la Violación a las Medidas de Protección de Bienes Culturales, Depredación de Bienes Culturales o cualquier otro delito en que se pudiera haber incurrido".

Con información del corresponsal Alberto Chaclán, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos