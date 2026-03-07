 Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

El ente científico ubicó el movimiento sísmico en el océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador.

Compartir:
El fenómeno no causó alarma o daños, hasta el momento., Archivo.
El fenómeno no causó alarma o daños, hasta el momento. / FOTO: Archivo.

El área de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un segundo temblor sensible durante la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026. La institución identificó que el epicentro del fenómeno se ubicó en el océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador.

Cabe resaltar que este es el segundo temblor reportado por el Insivumeh en las últimas horas, debido a que durante la madrugada se reportó otro fenómeno que activó las alarmas de los cuerpos de rescate, aunque no se reportaron personas afectadas o daños.

El primer temblor ocurrió a las 1:40 horas de este sábado y aunque varias personas reportaron haberlo sentido, los cuerpos de rescate no precisaron daños. El epicentro de ese fenómeno se ubicó en el departamento de Santa Rosa, donde vecinos reportaron haberlo sentido muy fuerte.

Con respecto al primer temblor, Conred oficializó que el mismo fue confirmado como sensible en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla y Sololá. "No se registran daños y se mantiene constante monitoreo", reiteraron.

Video capta asalto y robo de carro en San Cristóbal, Mixco

Sujetos armados asaltaron a una mujer en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, y en cuestión de segundos la despojaron de su carro.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos