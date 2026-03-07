Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

El área de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un segundo temblor sensible durante la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026. La institución identificó que el epicentro del fenómeno se ubicó en el océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador.
Cabe resaltar que este es el segundo temblor reportado por el Insivumeh en las últimas horas, debido a que durante la madrugada se reportó otro fenómeno que activó las alarmas de los cuerpos de rescate, aunque no se reportaron personas afectadas o daños.
El primer temblor ocurrió a las 1:40 horas de este sábado y aunque varias personas reportaron haberlo sentido, los cuerpos de rescate no precisaron daños. El epicentro de ese fenómeno se ubicó en el departamento de Santa Rosa, donde vecinos reportaron haberlo sentido muy fuerte.
Con respecto al primer temblor, Conred oficializó que el mismo fue confirmado como sensible en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Escuintla y Sololá. "No se registran daños y se mantiene constante monitoreo", reiteraron.