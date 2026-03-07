 Video capta asalto y robo de carro en San Cristóbal, Mixco
Nacionales

Video capta asalto y robo de carro en San Cristóbal, Mixco

Sujetos armados asaltaron a una mujer en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, y en cuestión de segundos la despojaron de su carro.

La mujer fue victima de asalto, mientras esperaba para entrar a una residencia de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
La mujer fue victima de asalto, mientras esperaba para entrar a una residencia de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. / FOTO: Captura de pantalla.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en el que una mujer fue víctima de robo en un sector de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Según la secuencia, la víctima bajó de su carro, una camioneta agrícola, y mientras esperaba que le abrieran la puerta en su destino, dos hombres la sorprendieron con un arma de fuego y le quitaron su bolso.

No conformes con robarle la bolsa, los ladrones le arrebataron las llaves de su camioneta agrícola, subieron a ella y escaparon. Durante el asalto, la mujer se mostró sumamente alarmada al ver el arma de fuego y a agresión; afortunadamente los delincuentes no la agredieron físicamente.

En el video se escuchan los gritos de temor de la mujer, al notar que los hombres armados iban en contra de ella para violentarla. Luego de quitarle sus cosas, los hombres subieron y tardaron en arrancar el carro para escapar, mientras la víctima esperaba que le abrieran la puerta.

Uno de los delincuentes, de complexión delgada, vestía sudadero azul, pantalón negro y gorra negra. Este hombre sorprendió por la espalda a la víctima y forcejeó con ella para quitarle su bolsa.

Segundo delincuente en Ciudad San Cristóbal

Cuando la mujer intentó regresar a su carro para escapar de los ladrones, un segundo delincuente llegó al escenario del robo e impidió que la dama huyera. Entre los dos impidieron que la mujer escapara, mientras la obligaban a entregar sus pertenencias.

La mujer agredida gritaba "no, no, no," mientras uno de ellos puso el cañón del arma frente a ella y el segundo individuo buscaba las llaves del vehículo. Finalmente, la mujer optó por poner sus manos en alto y dejar que los ladrones se llevaran los bienes materiales.

El video del asalto en Ciudad San Cristóbal tarda un minuto con 28 segundos. Sin embargo, los ladrones solo necesitaron alrededor de 58 segundos para llevarse el automotor.

