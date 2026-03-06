Sube entre Q1 y Q2 el precio del galón de combustible

Este viernes 6 de marzo se registró un nuevo incremento en el costo del combustible, en distintas estaciones de servicios del área metropolitana. El precio por galón registra alzas que oscilan entre Q1 y Q2, dependiendo del tipo de combustible.
El incremento se observa en estaciones ubicadas principalmente en el Departamento de Guatemala, en promedio el galón de Superior en algunas estaciones alcanzó los Q32.59 y Q32.57, mientras que la regular Q31.59 y Q31.57 y en el caso del diésel Q31:29 y Q31.27.
La Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias del Procurador de Derechos Humanos (PDH), informó que realizaron una verificación en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, derivado de los recientes ajustes en el precio de los combustibles en el mercado nacional.
La PDH informó que la diligencia tiene como objetivo revisar la estructura de precios, con el fin de promover que se mantengan cobros justos y se garantice la calidad y cantidad del producto que reciben las personas consumidoras en el país.
El Ministerio de Energía y Minas se mantiene atento a la evolución de los mercados internacionales de petróleo y combustibles, para informar oportunamente a la población sobre cualquier variación relevante que pudiera incidir en el abastecimiento o en los precios de estos productos en Guatemala.
La tendencia internacional se traslada gradualmente a los precios locales, dependiendo de los inventarios y costos de importación, sin embargo, el MEM hace un llamado a todos los involucrados en la cadena de suministro, a evitar la especulación y el incremento irracional de los precios.
El Ministerio de Energía y Minas, reierño que el abastecimiento es constante y está asegurado, ya que cada semana arriban a Guatemala, embarques con combustibles, por lo que la población no debe alarmarse, e informarse de fuentes oficiales y hacer caso omiso de rumores o publicaciones fatalistas.
Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7*