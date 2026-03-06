 Sube entre Q1 y Q2 el precio del galón de combustible
Nacionales

Sube entre Q1 y Q2 el precio del galón de combustible

El precio por galón registra alzas que oscilan entre Q1 y Q2, dependiendo del tipo de combustible.

Compartir:
El precio de los combustible registró un alza este viernes., Foto MEM
El precio de los combustible registró un alza este viernes. / FOTO: Foto MEM

Este viernes 6 de marzo se registró un nuevo incremento en el costo del combustible, en distintas estaciones de servicios del área metropolitana.  El precio por galón registra alzas que oscilan entre Q1 y Q2, dependiendo del tipo de combustible. 

El incremento se observa en estaciones ubicadas principalmente en el Departamento de Guatemala, en promedio el galón de Superior en algunas estaciones alcanzó los Q32.59 y Q32.57, mientras que la regular Q31.59 y Q31.57 y en el caso del diésel Q31:29 y Q31.27. 

La Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias del Procurador de Derechos Humanos (PDH), informó que realizaron una verificación en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, derivado de los recientes ajustes en el precio de los combustibles en el mercado nacional.

La PDH informó que la diligencia tiene como objetivo revisar la estructura de precios, con el fin de promover que se mantengan cobros justos y se garantice la calidad y cantidad del producto que reciben las personas consumidoras en el país.

El Ministerio de Energía y Minas se mantiene atento a la evolución de los mercados internacionales de petróleo y combustibles, para informar oportunamente a la población sobre cualquier variación relevante que pudiera incidir en el abastecimiento o en los precios de estos productos en Guatemala.

La tendencia internacional se traslada gradualmente a los precios locales, dependiendo de los inventarios y costos de importación, sin embargo, el MEM hace un llamado a todos los involucrados en la cadena de suministro, a evitar la especulación y el incremento irracional de los precios.

El Ministerio de Energía y Minas, reierño que el abastecimiento es constante y está asegurado, ya que cada semana arriban a Guatemala, embarques con combustibles, por lo que la población no debe alarmarse, e informarse de fuentes oficiales y hacer caso omiso de rumores o publicaciones fatalistas.

MP investiga fuga de gas licuado en Puerto Quetzal

El pasado miércoles se activó los protocolos de seguridad en Puerto Quetzal, luego que se reportara una fuga de gas.

Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos