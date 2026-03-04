MEM anticipa alzas en combustibles por crisis internacional

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado fin de semana una amplia oleada de bombardeos contra Irán y este respondió con represalias. La tensa situación ha tenido impacto en diferentes ámbitos a nivel internacional, incluidos los precios del petróleo.
El crudo estadounidense llegó a rozar los 78 dólares por barril a principios de esta semana y en distintos países, incluidos Guatemala, se fortaleció el monitoreo con respecto al tema por los efectos que esta situación está teniendo en los valores de los combustibles.
Este asunto fue abordado este miércoles, 4 de marzo, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Gerson de León, director del área de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El funcionario indicó que ya se observa un reflejo al mercado internacional debido al conflicto que se tiene en Medio Oriente. Añadió que los precios anticipados internacionalmente ya estaban al alza ante las amenazas que el presidente de EE. UU., Donald Trump, había expresado en las noticias.
"Esto ha generado un incremento, según nuestro monitoreo semanal, entre 52 y 98 centavos en los combustibles. Y debido al aumento en los ataques entre Irán e Israel es que los precios están incrementando", explicó.
Añadió que los conflictos sociopolíticos internacionales vienen generando ese impacto en los precios y, en el caso de Guatemala, al ser un país netamente importador, depende del mercado internacional.
Aunque el MEM tiene registro de los referidos valores, se ha tenido conocimiento de que el galón de diferentes combustibles ha subido entre 2 y 3 quetzales en algunos puntos de venta. Al respecto, el entrevistado señaló que se han tenido denuncias a las cuales se les dará el seguimiento correspondiente por "precios desmesurados" que se han aplicado de parte de algunos expendedores.
"Nosotros hacemos monitoreos por medio del plan Centinela, en el que intervienen también otras instituciones, por ejemplo Diaco, además del Cename, que es el entro de mediciones nacionales, realizamos los monitoreos y si se detecta que existe alguna anomalía en cuanto a calidad, cantidad y de alguna manera precios, aunque no regulamos precios, pero sí los monitoreamos, se procede con las sanciones administrativas correspondientes", explicó.
Acerca de la regulación de precios, De León dejó en claro que el mercado guatemalteco de combustibles es libre mercado, por lo que la cartera de Energía únicamente se encarga de monitorear los precios tomando en cuenta los valores internacionales para de esta manera verificar que se mantengan en la línea base.
El entrevistado indicó que las sanciones administrativas se aplican al verificar que no se está cumpliendo algún rubro y van entre Q5 mil hasta Q90 mil o Q95 mil, dependiendo la falta en la que se incurra. En cuanto al procedimiento de aplicación, mencionó que estas faltas son notificadas al expendedor para que tengan derecho de defensa, luego se analiza la situación y, teniendo las bases y la evidencia, se procede a recomendar al ministerio a sancionar.
Piden evitar uso desmedido de los derivados del petróleo
De León explicó que Guatemala tiene un aproximado de combustible abastecido para las siguientes dos a tres semanas. Añadió que cada cierto período están ingresando buques con cantidades considerables de gasolinas regular y superior y diésel, entonces se exhorta siempre a la población a evitar el uso desmedido de combustible y a tratar de racionar, en la medida de lo posible, evitando un gasto innecesario.
"Pero, de momento, sí tenemos abastecimiento y cada semana ingresan buques con producto", manifestó el funcionario del MEM.
Impacto en precio de combustible en Guatemala
Al ser cuestionado sobre las variaciones que se podrían tener en los próximos días en los valores de los combustibles indicó que, aunque continúan los monitoreos del mercado internacional, la pauta ya marca ciertos escenarios. En ese sentido, lo previsto para "dentro de un par de semanas" en Guatemala es que el galón de combustible superior podría llegar a costar 35 quetzales.
Recordó que, en 2022, cuando inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, el barril de petróleo llegó a 94 dólares. En ese momento, el combustible superior llegó a 40 quetzales por galón, entonces enfatizó que depende mucho el precio que tenga el barril del petróleo, pues esto incrementa el precio de los transportes marítimos como terrestres.
"Seguramente va a seguir subiendo el combustible y dependemos del precio que marque el mercado internacional", concluyó.