MP investiga fuga de gas licuado en Puerto Quetzal

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente inició de oficio una investigación en seguimiento a una posible fuga de gas licuado registrada el pasado miércoles 4 de marzo, en una embarcación atracada en Puerto Quetzal, Escuintla.
Como parte de las diligencias, el personal fiscal realizó una inspección ocular y recabó información mediante entrevistas con los responsables de la embarcación, con el fin de establecer las circunstancias exactas del incidente.
Las investigaciones buscan determinar si existió afectación al entorno o incumplimiento de la normativa vigente.
El Ministerio de la Defensa indicó a través de un comunicado que el incidente se registró cuando el buque "NICE" de bandera Noruega, número IMO 9247819, se encontraba atracado en la terminal especializada de Zeta Gas, durante el proceso de descarga presentó una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con una duración aproximada de 60 segundos, ocasionada por la rotura en una válvula de descarga.
"De forma inmediata se procedió a la activación del Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y de los protocolos de seguridad establecidos.", indicó el Ministerio de la Defensa.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*