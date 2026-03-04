Reportan fuga de gas en Puerto Quetzal

El Ministerio de la Defensa Nacional informó que este miércoles 4 de marzo se activó los protocolos de seguridad correspondientes en Puerto Quetzal, luego que se reportara una fuga de gas.
El Ministerio de la Defensa indicó a través de un comunicado que el incidente se registró cuando el buque "NICE" de bandera Noruega, número IMO 9247819, se encontraba atracado en la terminal especializada de Zeta Gas, durante el proceso de descarga presentó una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con una duración aproximada de 60 segundos, ocasionada por la rotura en una válvula de descarga.
"De forma inmediata se procedió a la activación del Plan de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y de los protocolos de seguridad establecidos.", indicó el Ministerio de la Defensa.
Como medidas de seguridad la Capitanía de Puerto de Quetzal ordenó:
- La suspensión temporal de operaciones en las diferentes terminales especializadas.
- La restricción de ingreso y egreso de buques al puerto.
- La evacuación inmediata del personal hacia las áreas de seguridad.
- La verificación física y contención de la fuga.
Dicha cartera informó que la situación fue controlada oportunamente y no representa riesgo alguno para la población, ni efectos adversos para la salud, ya que la fuga fue contenida de manera inmediata y conforme a los procedimientos técnicos establecidos.
El Ministerio de la Defensa agregó que actualmente, las diferentes terminales portuarias se encuentran operando con normalidad.
Además hizo un llamado a la población a mantener la calma, informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.
Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*