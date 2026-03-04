Deslizamiento en edificio en zona 14 deja a varios soterrados

Bomberos Municipales trabajan la tarde de este miércoles 4 de marzo para rescatar a cuatro obreros que quedaron soterrados en el lugar dónde se edifica la torre de apartamentos Cile Urban Village ubicada en avenida Las Américas y 11 calle de la zona 14 de la Ciudad e Guatemala.
En dicha dirección se registró un accidente laboral, debido a un deslizamiento de tierra; preliminarmente se reportan cuatro personas soterradas.
Bomberos coordinaron la llegada de varias unidades para poder rastrear en dónde es que se encuentran las personas y llevarlas a la superficie.
Pasadas las 17:00 horas, Bomberos han localizado a dos obreros, uno sin vida y otro en estado delicado fue trasladado hacia la traumatología del IGSS 7-19.
Un compañero de los albañiles soterrados, quien no se identificó, indicó a medios de comunicación que el objetivo de los cuerpos de socorro es "rescatar" los cuerpos de sus compañeros.
En enero, otros dos albañiles fallecieron al quedar soterrados en una construcción en el departamento de Quetzaltenango, unos 250 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.
Otro rescate
Tras varias horas de búsqueda y rastreo, elementos de Bomberos Municipales encuentran y extraen el cuerpo de una persona en un barranco de zona 18
Los rescatistas utilizaron una camilla especial, cuerdas y empleando técnicas de rescate lograron acceder en donde se realiza el hallazgo del cuerpo, actualmente se realizan las labores necesarias para asegurarlo y posteriormente llevarlo a la superficie.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*