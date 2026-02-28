Hombre soterrado tras derrumbe en la Ruta Interamericana

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un trabajador quedó soterrado en el kilómetro 128 de la carretera Interamericana, cuando un paredón se derrumbó. El cuerpo de rescatistas informó que al momento del colapso varios trabajadores estaban en el lugar trabajando en la construcción de un muro perimetral.
Los rescatistas indicaron que los trabajadores pertenecen a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y que uno de ellos quedó bajo el alud de tierra. De manera temporal, la ruta permanece cerrada en el tramo descrito, por los trabajos para retirar la tierra y encontrar a quien quedó soterrado.
Rescatistas que pertenecen a la estación de Santa Lucía Utatlán atendieron la emergencia, a bordo de las unidades AD-135 y RD-99. Los bomberos laboran en el lugar, junto a otras instituciones de primera respuesta y maquinaria pesada para localizar a la víctima.
Los trabajadores que buscan retirar el alud trabajan utilizando piochas y palas, para realizar esa labor, los rescatistas también trabajan de la misma manera para la recuperación del empleado.
Derrumbe en terreno difícil
Medios locales informaron que el lugar del derrumbe es difícil, por lo que los rescatistas trabajan en contra del reloj para localizar al afectado, que, según sus compañeros, tendría al menos 24 años. Además, narraron que los trabajos se realizan en este tramo de la ruta Interamericana para evitar que la carretera colapsara.
Testigos del accidente narraron que al escuchar que la tierra iba a caer, muchos salieron corriendo, incluyendo al trabajador soterrado. Los trabajadores indicaron que su compañero no logró salir de la zona del derrumbe y fue alcanzado por el alud.
Los lugareños describieron que el lugar de la tragedia pertenece a la aldea Los Encuentros, en el departamento de Sololá.
En las imágenes compartidas también se pudo observar que elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se unieron a los trabajos para ubicar a la víctima.