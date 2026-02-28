 Hombre soterrado tras derrumbe en la Ruta Interamericana
Nacionales

Hombre queda soterrado tras derrumbe en la Ruta Interamericana

Cuerpos de rescate informaron que la víctima era parte de un grupo de trabajadores en la construcción de un muro.

Compartir:
Varias personas apoyan en el proceso para recuperar al hombre soterrado., Bomberos Municipales Departamentales.
Varias personas apoyan en el proceso para recuperar al hombre soterrado. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un trabajador quedó soterrado en el kilómetro 128 de la carretera Interamericana, cuando un paredón se derrumbó. El cuerpo de rescatistas informó que al momento del colapso varios trabajadores estaban en el lugar trabajando en la construcción de un muro perimetral.

Los rescatistas indicaron que los trabajadores pertenecen a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y que uno de ellos quedó bajo el alud de tierra. De manera temporal, la ruta permanece cerrada en el tramo descrito, por los trabajos para retirar la tierra y encontrar a quien quedó soterrado.

Rescatistas que pertenecen a la estación de Santa Lucía Utatlán atendieron la emergencia, a bordo de las unidades AD-135 y RD-99. Los bomberos laboran en el lugar, junto a otras instituciones de primera respuesta y maquinaria pesada para localizar a la víctima.

Los trabajadores que buscan retirar el alud trabajan utilizando piochas y palas, para realizar esa labor, los rescatistas también trabajan de la misma manera para la recuperación del empleado.

También lea: Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Guatemala se refirió a la escalada bélica en el Medio Oriente.

Derrumbe en terreno difícil

Medios locales informaron que el lugar del derrumbe es difícil, por lo que los rescatistas trabajan en contra del reloj para localizar al afectado, que, según sus compañeros, tendría al menos 24 años. Además, narraron que los trabajos se realizan en este tramo de la ruta Interamericana para evitar que la carretera colapsara.

Testigos del accidente narraron que al escuchar que la tierra iba a caer, muchos salieron corriendo, incluyendo al trabajador soterrado. Los trabajadores indicaron que su compañero no logró salir de la zona del derrumbe y fue alcanzado por el alud.

Los lugareños describieron que el lugar de la tragedia pertenece a la aldea Los Encuentros, en el departamento de Sololá.

En las imágenes compartidas también se pudo observar que elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se unieron a los trabajos para ubicar a la víctima.

En Portada

Piden a guatemaltecos evitar viajes al Medio Oriente por conflicto bélicot
Nacionales

Piden a guatemaltecos evitar viajes al Medio Oriente por conflicto bélico

12:04 PM, Feb 28
Netanyahu dice que hay señales de que Jameneí está muertot
Internacionales

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

02:29 PM, Feb 28
Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

09:50 AM, Feb 28
El trofeo de la Copa Mundial inicia gira en Méxicot
Deportes

El trofeo de la Copa Mundial inicia gira en México

01:37 PM, Feb 28
Ahora soy feliz jugando, reconoce Lamine Yamalt
Deportes

"Ahora soy feliz jugando", reconoce Lamine Yamal

11:54 AM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadSuper BowlEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos