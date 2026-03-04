 Requisa en Pavón: Drogas, armas y 400 celulares encontrados
Nacionales

Hallan armas, droga y más de 400 celulares durante requisa en Pavón

La cárcel está siendo inspeccionada por equipos de las fuerzas de seguridad y castrenses.

Objetos decomisados durante requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal “Pavón”., PNC
Objetos decomisados durante requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal “Pavón”. / FOTO: PNC

Las autoridades guatemaltecas confirmaron el decomiso de objetos de tenencia ilícita como resultado de una requisa realizada en las últimas horas en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal "Pavón", ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

En los operativos participó personal del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, que ingresó acompañado de agentes caninos a diferentes espacios de este recinto carcelario.

De acuerdo con la información que brindó el Ministerio de Gobernación, se trató de un operativo enfocado en localizar ilícitos, prevenir hechos delictivos y fortalecer los controles en el penal.

De forma preliminar, las fuerzas de seguridad del Estado reportaron la localización de una serie de artículos de tenencia ilícita, entre estos:

  • Armas de fuego.
  • Tolvas y municiones.
  • 400 teléfonos celulares.
  • Radios portátiles.
  • Routers de internet y otros dispositivos móviles.
  • Latas de cerveza y otras bebidas alcohólicas.
  • Bolsitas con posible marihuana.
  • Colmillos con presunta cocaína.
  • Televisores.
  • Bocinas.
  • Antenas satelitales.

El Ejército destacó que este tipo de operaciones que se llevan a cabo de forma interinstitucional se dan en el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012.

"Estas acciones reflejan el compromiso del Ejército de Guatemala con el respeto al marco legal vigente, la transparencia institucional y la protección de la población", enfatizó la entidad castrense.

Desmantelan red de comunicaciones ilegales

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó el pasado 26 de febrero que implementó acciones de inspección en la Granja de Rehabilitación Pavón, en el marco de las cuales se logró la desarticulación de otra red de comunicaciones ilegales.

Según la información compartida, el personal penitenciario junto con las fuerzas de seguridad realizó una requisa nocturna focalizada en el sector 7 "A" y varios ranchos de la referida prisión con el fin de poder localizar posibles objetos de tenencia ilícita.

En el marco del operativo fueron decomisados diferentes ilícitos, incluidos droga, municiones y equipos tecnológicos utilizados presuntamente por los privados de libertad para mantener la comunicación a lo externo del centro de detención con ciertas estructuras y coordinar actos delictivos.

Los objetos incautados por las autoridades son los siguientes:

  •     25 teléfonos.
  •     4 router.
  •     7 replicadores de señal.
  •     34 cargadores de celular.
  •     32 cables USB.
  •     3 radio transmisores.
  •     1 tolva con municiones para arma de fuego.
  •     77 envoltorios con marihuana.

Con respecto al operativo implementado en Pavón, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López, destacó que fue desarticulada "otra red de comunicaciones ilegales que ya no servirá al crimen".

