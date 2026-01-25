Decomisan 1 mil 39 paquetes de cocaína en Puerto Quetzal

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el decomiso de 1 mil 39 paquetes de cocaína en Puerto Quetzal, Escuintla, que estaban escondidos en varios sacos de harina. Según las fuerzas de seguridad, el precio de la droga asciende a unos Q127 millones.
La PNC agregó que los paquetes de cocaína estaban ocultos en sacos de harina y después del hallazgo y confirmación, los mismos fueron trasladados hacia la capital por la vía aérea.
Las autoridades describieron que el destino del cargamento de cocaína fueron las bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), ubicadas en la zona 6 capitalina.
La PNC indicó que el peso total de los estupefacientes es de 1 mil 240 kilos; es decir 2 mil 733.7 libras. La entidad agregó que las acciones se ejecutaron en coordinación con el Ministerio Público "en una operación estratégica contra el narcotráfico".
En otras noticias: Expresan condolencias en memoria del bombero forestal Diego Guzmán.
Traslado de cocaína en helicópteros
Imágenes compartidas por la PNC mostraron que al menos dos helicópteros fueron necesarios para el traslado del cargamento ilícito a la Ciudad de Guatemala. Asimismo, varios efectivos policiales colaboraron con el traslado de la droga, desde el helipuerto hacia los almacenes en donde permanecerán al resguardo.
La PNC agregó que los sacos donde encontraron la droga permanecían dentro de dos contenedores que fueron inspeccionados. Tras procesos de análisis de riesgo, inteligencia antinarcótica y verificación física de carga, se confirmó que la sustancia dio positivo a cocaína.