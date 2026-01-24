Desmantelan punto de venta de drogas en Quetzaltenango

Autoridades reportaron la captura de cuatro personas en el departamento de Quetzaltenango, durante un procedimiento en el que también desmantelaron un punto de distribución de drogas, informaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado (24/01/2026). Uno de los procedimientos se desarrolló en la zona 2 del citado departamento, en la colonia La Esperanza, donde fueron aprehendidas tres personas, por requerimiento de orden de juez.
Los detenidos fueron identificados como Catarino, de 53 años, por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción; Fredy, de 29 años e Ismar, de 27, ambos por el delito de encubrimiento personal.
La cuarta persona detenida fue identificada únicamente como Rut, de 47 años, quien fue encontrada dentro de una residencia mientras mantenía en su poder un total de 60 piedras de crack, dos recipientes con cocina, tres bolsitas con metanfetamina, y una bolsita con marihuana.
Los cuatro detenidos que reportó la PNC fueron trasladados hacia el juzgado de turno de aquel departamento, mientras que los ilícitos fueron embalados para el procedimiento judicial a cargo de las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, los detenidos quedaron a la espera de las autoridades, para la audiencia en la que se les harán saber los motivos de su detención.
Más capturas de la PNC
Mientras tanto, en la Ciudad de Guatemala, la PNC reportó la captura de una mujer que tenía cuatro órdenes de aprehensión por señalamientos del delito de obstrucción extorsiva del tránsito. La sospechosa, que únicamente fue identificada como Ana, de 50 años, fue localizada en la colonia El Sauzalito de la zona 6 del municipio de Chinautla, departamento de Guatemala.
Según los registros de las autoridades, la detenida es requerida por los juzgados de Jutiapa, en 2020; Quetzaltenango, en 2021; Guatemala en 2022 y Petén en 2024. Vistiendo pants multicolor y suéter negro, la señalada fue llevada al juzgado de turno de la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala.