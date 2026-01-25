 Expresan condolencias por el bombero forestal Diego Guzmán
Expresan condolencias en memoria del bombero forestal Diego Guzmán

La Municipalidad de Huehuetenango se unió a las muestras de dolor y, junto a otras instituciones, envió su pésame a la familia del rescatista.

Miembros de las Brigadas de Respuesta Inmediata rindieron honores en memoria de Diego Fernando Guzmán Rodríguez., Redes sociales.
Miembros de las Brigadas de Respuesta Inmediata rindieron honores en memoria de Diego Fernando Guzmán Rodríguez.

Instituciones de Huehuetenango expresaron sus condolencias a la familia del integrante de la Brigada de Respuesta Inmediata de incendios forestales, Diego Fernando Guzmán Rodríguez, quien falleció en el cumplimiento de su deber el pasado sábado. La Municipalidad de Huehuetenango fue una de las dependencias que se expresó este domingo (25/01/2026), destacando la valentía del rescatista.

Su entrega, valentía y vocación de servicio quedan como un ejemplo imborrable para nuestra sociedad. Diego Fernando dio su vida protegiendo los bosques, las comunidades y el bienestar de todos los guatemaltecos, demostrando el más alto compromiso con su labor", expresaron las autoridades ediles.

La comuna expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y a toda la Brigada de Respuesta Inmediata de Conred Huehuetenango. "Elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida", manifestaron.

La página oficial de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango (DIDEDUC) también lamentó el deceso de Diego Fernando Guzmán Rodríguez. En una esquela se solidarizaron con su mamá Beverly Yohanna Rodríguez Cano, quien labora en una de las áreas de esa dependencia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Fernando Guzmán Rodríguez, miembro de la Brigada de Respuesta Inmediata de Conred e hijo de nuestra compañera Beverlly Yohanna Rodríguez Cano", expresaron.

La guardería Casita Azul también lamentó el deceso, recordando a Diego Fernando Guzmán Rodríguez como uno de sus exalumnos. "Cada vez que un niño es entregado en nuestras manos para su cuidado, no solo le abrimos nuestros brazos, también el corazón.

Aunque crezcan y se conviertan en jóvenes, no dejamos de sentir ese amor sincero y especial por ellos", expresó Casita Azul.

Honras fúnebres para Diego Guzmán

Los servicios fúnebres en memoria de Diego Guzmán se desarrollaron en la cabecera departamental de Huehuetenango durante este domingo. En el área destinada para los servicios de cuerpo presente, compañeros de la Brigada de Respuesta Inmediata hicieron guardia para honrar su memoria.

Mientras tanto, El Colegio La Salle de Huehuetenango también se unió al pésame, expresando "profundo sentimiento de solidaridad a la familia Guzmán Rodríguez". Las autoridades de esa casa de estudio elevaron sus oraciones por el eterno descanso de su exalumno, Diego Fernando Guzmán.

"Acompañamos con cercanía y respeto a su hermano y a toda su familia en este momento de dolor, pidiendo a Dios que les conceda consuelo, fortaleza y paz ante tan sensible pérdida", manifestaron.

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá", citó el Colegio La Salle.

