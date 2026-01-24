 Brigadista muere en incendio de San Sebastián, Huehuetenango
Nacionales

Brigadista muere en incendio de San Sebastián, Huehuetenango

Conred lamentó el fallecimiento y destacó que la víctima murió en el cumplimiento de su deber.

Compartir:
Otro incendio forestal fue combatido por Bomberos Municipales Departamentales en Quiché., Conred.
Otro incendio forestal fue combatido por Bomberos Municipales Departamentales en Quiché. / FOTO: Conred.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lamentó el fallecimiento de Diego Fernando Guzmán Rodríguez, integrante de las Brigadas de Respuesta Inmediata a incendios forestales, durante este sábado (24/01/2026). La entidad subrayó que la víctima murió en el cumplimiento de su deber, mientras combatía un incendio registrado en Tojchej, Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango.

"Conred expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros del brigadista, reconociendo su vocación de servicio, valentía y entrega en la protección de la población y los recursos naturales del país", lamentaron las autoridades.

Medios locales aseguraron que Guzmán Rodríguez fue víctima de un incendio que combatía junto a otros rescatistas en San Sebastián, Huehuetenango. Asimismo, mostraron imágenes de como sus compañeros lo sacaron del área afectada por el siniestro, en el afán de querer trasladarlo a un centro asistencial para salvarle la vida.

Paz a su memoria y solidaridad con su familia y compañeros", escribió Conred al lamentar la tragedia que pone de luto a su familia y compañeros de labores.

Vecinos también unieron sus voces para pedir a los guatemaltecos que tengan precaución para evitar situaciones que generen incendios forestales y cobren la vida de los apagafuegos.

Combaten incendio en Suchitepéquez

Conred también notificó que otro incendio forestal fue combatido en el sector de la Línea A3, comunidad Icán, del municipio de San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez.

En Baja Verapaz quedó controlado y liquidado otro incendio que afectó la vegetación de la Cumbre San Gabriel, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.

En ese sector, Conred agradeció la ayuda de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, que se unió a los trabajos y a las acciones de combate.

En tanto, en la zona 2 de Santa Cruz del Quiché, también se originó un incendio forestal que fue controlado y liquidado gracias al trabajo de la unidad de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad.

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

Difunden video del momento en que agentes de ICE asesinan a balazos a un ciudadano en Minneapolis.

En Portada

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITURt
Nacionales

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITUR

03:41 PM, Ene 24
Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLigat
Deportes

Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLiga

03:57 PM, Ene 24
Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignaciónt
Internacionales

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

02:22 PM, Ene 24
Hallan con vida a la influencer La Nicholette tras días de búsqueda en Sinaloat
Farándula

Hallan con vida a la influencer "La Nicholette" tras días de búsqueda en Sinaloa

03:51 PM, Ene 24

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos