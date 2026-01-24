Brigadista muere en incendio de San Sebastián, Huehuetenango

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lamentó el fallecimiento de Diego Fernando Guzmán Rodríguez, integrante de las Brigadas de Respuesta Inmediata a incendios forestales, durante este sábado (24/01/2026). La entidad subrayó que la víctima murió en el cumplimiento de su deber, mientras combatía un incendio registrado en Tojchej, Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango.
"Conred expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros del brigadista, reconociendo su vocación de servicio, valentía y entrega en la protección de la población y los recursos naturales del país", lamentaron las autoridades.
Medios locales aseguraron que Guzmán Rodríguez fue víctima de un incendio que combatía junto a otros rescatistas en San Sebastián, Huehuetenango. Asimismo, mostraron imágenes de como sus compañeros lo sacaron del área afectada por el siniestro, en el afán de querer trasladarlo a un centro asistencial para salvarle la vida.
Paz a su memoria y solidaridad con su familia y compañeros", escribió Conred al lamentar la tragedia que pone de luto a su familia y compañeros de labores.
Vecinos también unieron sus voces para pedir a los guatemaltecos que tengan precaución para evitar situaciones que generen incendios forestales y cobren la vida de los apagafuegos.
Combaten incendio en Suchitepéquez
Conred también notificó que otro incendio forestal fue combatido en el sector de la Línea A3, comunidad Icán, del municipio de San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez.
En Baja Verapaz quedó controlado y liquidado otro incendio que afectó la vegetación de la Cumbre San Gabriel, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.
En ese sector, Conred agradeció la ayuda de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, que se unió a los trabajos y a las acciones de combate.
En tanto, en la zona 2 de Santa Cruz del Quiché, también se originó un incendio forestal que fue controlado y liquidado gracias al trabajo de la unidad de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad.