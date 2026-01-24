Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) sometieron y asesinaron a un hombre en Minneapolis durante un operativo, un hecho que se volvió viral en redes sociales y provocó indignación entre los internautas.
En grabaciones registradas por testigos, se observa a al menos ocho agentes forcejeando con la víctima y, aparentemente, con su acompañante. A pesar de que el hombre ya estaba casi inmovilizado, segundos después se escuchan varias detonaciones y los agentes se alejan, dejando el cadáver de la víctima en el suelo, ante el asombro de los presentes.
La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años. Medios locales reportan que no contaba con antecedentes penales.
El caso de Renee Nicole Good
Este incidente ocurre apenas dos semanas después de que agentes del ICE asesinaran a Renee Nicole Good, de la misma edad, durante redadas anteriores, lo que había generado una ola de protestas y críticas por la violencia ejercida por la agencia federal.
El video del operativo ha reavivado el debate sobre el uso de fuerza por parte del ICE y ha generado presión de la comunidad y defensores de los derechos civiles para que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la muerte de Pretti.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial completa sobre lo ocurrido ni han informado si se abrirá alguna investigación interna sobre el operativo.