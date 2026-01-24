 Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis
Internacionales

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

Difunden video del momento en que agentes de ICE asesinan a balazos a un ciudadano en Minneapolis.

Compartir:
ICE asesina a ciudadano en Minneapolis., Captura de pantalla video de X.
ICE asesina a ciudadano en Minneapolis. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) sometieron y asesinaron a un hombre en Minneapolis durante un operativo, un hecho que se volvió viral en redes sociales y provocó indignación entre los internautas.

En grabaciones registradas por testigos, se observa a al menos ocho agentes forcejeando con la víctima y, aparentemente, con su acompañante. A pesar de que el hombre ya estaba casi inmovilizado, segundos después se escuchan varias detonaciones y los agentes se alejan, dejando el cadáver de la víctima en el suelo, ante el asombro de los presentes.

La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años. Medios locales reportan que no contaba con antecedentes penales.

El caso de Renee Nicole Good

Este incidente ocurre apenas dos semanas después de que agentes del ICE asesinaran a Renee Nicole Good, de la misma edad, durante redadas anteriores, lo que había generado una ola de protestas y críticas por la violencia ejercida por la agencia federal.

El video del operativo ha reavivado el debate sobre el uso de fuerza por parte del ICE y ha generado presión de la comunidad y defensores de los derechos civiles para que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la muerte de Pretti.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial completa sobre lo ocurrido ni han informado si se abrirá alguna investigación interna sobre el operativo.

En Portada

Presentan amparo contra la Comisión de Postulación para TSEt
Nacionales

Presentan amparo contra la Comisión de Postulación para TSE

12:39 PM, Ene 24
Todo listo para la Media Maratón Max Tott 2026t
Deportes

Todo listo para la Media Maratón Max Tott 2026

11:38 AM, Ene 24
Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con Chinat
Internacionales

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

09:15 AM, Ene 24
Insivumeh pronostica ambiente cálido en el país durante el díat
Nacionales

Insivumeh pronostica ambiente cálido en el país durante el día

10:36 AM, Ene 24

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos