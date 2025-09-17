 Comando Antisecuestros rescata a niña en Chimaltenango
Nacionales

Comando Antisecuestros rescata a niña en Chimaltenango

Los secuestradores exigían Q2 millones por la liberación de la menor.

Compartir:
La menor fue rescatada en Chimaltenango., Foto MP
La menor fue rescatada en Chimaltenango. / FOTO: Foto MP

La Fiscalía contra Secuestros, en coordinación con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron con vida a una niña de 9 años, en un operativo realizado en Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango, informó el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la Fiscalía el secuestro ocurrió el pasado 15 de septiembre en la aldea El Llano, de Zaragoza, por la liberación de la menor los secuestradores exigían Q2 millones.

"Gracias a un trabajo estratégico y tácticas de investigación criminal, se rescató a la víctima y se capturó a dos personas presuntamente involucradas en el hecho.", detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la Policía Investigadores del Comando Antisecuentros capturaron a dos personas, durante la liberación de la menor.

Captura

En otro caso la Policía reportó que en la aldea Llanos de la Cruz, Quetzaltenango, fue detenido el salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín de 24 años, en un allanamiento realizado en coordinación con la fiscalía, en seguimiento al crimen de un niño de 12 años ocurrido la tarde del sábado 14 de septiembre.

El menor trabajaba como dependiente en una tienda, cuando ocurrió el crimen.

Dentro de la casa allanada este miércoles, la Policía decomisó marihuana, un celular, prendas de vestir y residuos de papel higiénico con manchas de posible sangre, lo cual será analizado por las autoridades.

Daniel Alexander Martínez Marín, fue detenido el 19 de noviembre de 2023 en la calzada José Milla, zona 6, cuando conducía un automóvil y portaba una pistola ilegal, además se le decomisó varias bolsas con marihuana.

VIDEO. Colapsa muro de contención en Muxbal

La fuerte correntada dificultó el tránsito vehicular en Santa Catarina Pinula.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos