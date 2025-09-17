Comando Antisecuestros rescata a niña en Chimaltenango

La Fiscalía contra Secuestros, en coordinación con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron con vida a una niña de 9 años, en un operativo realizado en Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango, informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la Fiscalía el secuestro ocurrió el pasado 15 de septiembre en la aldea El Llano, de Zaragoza, por la liberación de la menor los secuestradores exigían Q2 millones.
"Gracias a un trabajo estratégico y tácticas de investigación criminal, se rescató a la víctima y se capturó a dos personas presuntamente involucradas en el hecho.", detalló la Fiscalía.
De acuerdo con la Policía Investigadores del Comando Antisecuentros capturaron a dos personas, durante la liberación de la menor.
Captura
En otro caso la Policía reportó que en la aldea Llanos de la Cruz, Quetzaltenango, fue detenido el salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín de 24 años, en un allanamiento realizado en coordinación con la fiscalía, en seguimiento al crimen de un niño de 12 años ocurrido la tarde del sábado 14 de septiembre.
El menor trabajaba como dependiente en una tienda, cuando ocurrió el crimen.
Dentro de la casa allanada este miércoles, la Policía decomisó marihuana, un celular, prendas de vestir y residuos de papel higiénico con manchas de posible sangre, lo cual será analizado por las autoridades.
Daniel Alexander Martínez Marín, fue detenido el 19 de noviembre de 2023 en la calzada José Milla, zona 6, cuando conducía un automóvil y portaba una pistola ilegal, además se le decomisó varias bolsas con marihuana.