VIDEO. Colapsa muro de contención en Muxbal

Debido a las intensas y constantes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre, un muro de contención colapsó provocando una fuerte correntada en la ruta antigua a Muxbal, en Santa Catarina Pinula.
A través de videos difundidos en redes sociales se observa como el lodo y piedras dificulta la movilidad de los vehículos en la antigua ruta a Muxbal, incluso una motocicleta fue arrastrada por la corriente.
También se reportó la caída de un árbol en el ingreso a Santa Catarina Pinula, por El Prado.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Sierro, informó a través de una publicación en Facebook que personal municipal trabajó para liberar el paso en ruta a Muxbal, "Así mismo el equipo de obras reparó varios baches que se abrieron derivado a las corrientes de agua y escombros que cayeron.", agregó.
También quedó despejado el ingreso al municipio por El Prado, tras retirar el árbol caído.
Caída de árbol
Varias emergencias fueron reportada en Villa Canales, debido a las fuertes lluvias, entre las emergencias reportadas se encuentra un árbol que cayó sobre un vehículo y derrumbes en el kilómetro 10.9 de las cuestas de la Avenida Hincapié, conexión con Boca del Monte, Villa Canales.
Al lugar acudieron Bomberos Municipales detallaron que un deslizamiento de tierra afectó parcialmente a un vehículo en el kilómetro 8,5, afortunadamente solamente se reportan daños materiales y dos personas con crisis nerviosa, quienes fueron atendidas en el lugar.
La Policía Municipal de Villa Canales indicó que junto a personal municipal realizaron trabajos de limpieza para despejar la ruta.