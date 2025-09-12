 Mujer es condenada por muerte de su hijo de cuatro años en Chimaltenango
Mujer es condenada por muerte de su hijo de cuatro años en Chimaltenango

En su momento, la madre de "Paquito" argumentó que individuos desconocidos se habían robado al niño en Sumpango y lo abandonaron golpeado en la vía pública; sin embargo, el Ministerio Público descartó esa situación y confirmó la agresión por parte de sus familiares.

El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango condenó a Emily Alejandra Ordóñez Coronado a 25 años de cárcel por el parricidio de su hijo, y tres años más por obstaculización a la acción penal.

La Fiscalía de Distrito de Chimaltenango informó que la sentencia condenatoria para dicha mujer fue de 28 años de prisión.

 El Ministerio Público informó que la condena se deriva de hechos ocurridos entre el 10 y el 11 de junio del año 2024 en el municipio de El Tejar, Chimaltenango, cuando su conviviente agredió al hijo de ella, de 4 años, quien murió, y luego ambos lo llevaron a la estación de bomberos de la localidad, donde dijeron que el niño había sido víctima de un intento de secuestro.

En su momento la madre de "Paquito" argumentó que individuos desconocidos se habían robado al infante en Sumpango Sacatepéquez y después lo dejaron abandonaron con varias lesiones en la vía pública; sin embargo, el Ministerio Público llevó a cabo las averiguaciones y descartó tal extremo y confirmó la participación de la pareja en el crimen.

