 Incendio de vehículo en zona 9: Detalles y reacciones
Nacionales

Vehículo se incendia en la zona 9

El conductor de un bus brindó apoyo con un extintor para controlar la situación.

Compartir:
El automóvil se prendió en llamas en un sector de la zona 9., PMT capitalina/Montejo
El automóvil se prendió en llamas en un sector de la zona 9. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un incidente se registró en medio del tránsito este miércoles 17 de septiembre, específicamente en la 6ª avenida y 5ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde un automóvil tipo sedán se incendió. Las causas del hecho no han sido establecidas.

En medio del inicio de una nueva jornada de trabajo y estudios donde los usuarios transitaban por el sector, el vehículo se prendió en llamas de repente, lo que captó la atención de los transeúntes y demás conductores.

De acuerdo con la información compartido por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, el conductor de un Transmetro que observó la situación sacó su extintor y apoyó al automovilista para apagar el fuego.

Asimismo, el funcionario indicó que el incidente no dejó personas heridas, ya que la situación fue controlada.

Otros incidentes en el tránsito

Durante las primeras horas de este miércoles se reportaron diferentes incidentes viales, entre estos, una colisión en la que un poste del alumbrado público fue derribado en la salida de la Ciudad de Guatemala, en el kilómetro 9.2 de la ruta al Atlántico, zona 17.

Montejo indicó que se coordinó el proceso de reparaciones en el área y que, mientras las mismas se llevaban a cabo, se colocó señalización para evitar mayores inconvenientes.

Mientras tanto, se informó que el conductor de un vehículo descendió de este para verificar una posible avería mecánica; sin embargo, por accidente dejó las llaves dentro del auto y las puertas se cerraron. Entonces, le fue imposible movilizar el vehículo.

El incidente ocurrió sobre el puente Belice, donde permaneció el obstáculo y generó complicaciones para los usuarios que se dirigían por la ruta al Atlántico hacia la calzada José Milla y Vidaurre.

Ante esta situación, el automovilista contrató un cerrajero para que le apoyara a poder abrir las puertas y recuperar las llaves con el fin de movilizar el carro.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos