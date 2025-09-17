Incendio de vehículo en zona 9: Detalles y reacciones

Un incidente se registró en medio del tránsito este miércoles 17 de septiembre, específicamente en la 6ª avenida y 5ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde un automóvil tipo sedán se incendió. Las causas del hecho no han sido establecidas.
En medio del inicio de una nueva jornada de trabajo y estudios donde los usuarios transitaban por el sector, el vehículo se prendió en llamas de repente, lo que captó la atención de los transeúntes y demás conductores.
De acuerdo con la información compartido por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, el conductor de un Transmetro que observó la situación sacó su extintor y apoyó al automovilista para apagar el fuego.
Asimismo, el funcionario indicó que el incidente no dejó personas heridas, ya que la situación fue controlada.
Otros incidentes en el tránsito
Durante las primeras horas de este miércoles se reportaron diferentes incidentes viales, entre estos, una colisión en la que un poste del alumbrado público fue derribado en la salida de la Ciudad de Guatemala, en el kilómetro 9.2 de la ruta al Atlántico, zona 17.
Montejo indicó que se coordinó el proceso de reparaciones en el área y que, mientras las mismas se llevaban a cabo, se colocó señalización para evitar mayores inconvenientes.
Mientras tanto, se informó que el conductor de un vehículo descendió de este para verificar una posible avería mecánica; sin embargo, por accidente dejó las llaves dentro del auto y las puertas se cerraron. Entonces, le fue imposible movilizar el vehículo.
El incidente ocurrió sobre el puente Belice, donde permaneció el obstáculo y generó complicaciones para los usuarios que se dirigían por la ruta al Atlántico hacia la calzada José Milla y Vidaurre.
Ante esta situación, el automovilista contrató un cerrajero para que le apoyara a poder abrir las puertas y recuperar las llaves con el fin de movilizar el carro.