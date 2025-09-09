 Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

Video viral muestra persecución en zona 9 que terminó con la detención de presuntos estafadores.

Compartir:
Presunto estafador detenido en zona 9., Captura de pantalla video Facebook.
Presunto estafador detenido en zona 9. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que se ha difundido en redes sociales muestra el momento exacto de una persecución vehicular en la zona 9 de la capital, que culminó con la detención de dos personas señaladas de intentar estafar a un ciudadano mediante la entrega de un cheque aparentemente inválido como pago por la compra de un vehículo.

El operativo se registró en cercanías de la Avenida Reforma y 10a. calle, zona 9, cuando un agente de la Policía Municipal (PM) logró interceptar a uno de los ocupantes de un vehículo en el carril auxiliar.

Según el director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, durante la acción, la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó el apoyo de la Policía Municipal para inmovilizar al sospechoso con grilletes, lo que permitió controlar la situación.

En el video viral, se observa al sospechoso sometido en el suelo con los grilletes mientras una persona que grababa con su celular le pregunta: "¿Por qué te detuvieron?". El sujeto respondió: "No sé por qué me está deteniendo, me tiró así, mire, me agarró, pero porfa no me grabe amigo, disculpe".

Presuntos estafadores fueron trasladados a Torre de Tribunales

De acuerdo con la denuncia que dio origen a la persecución, un ciudadano alertó a las autoridades después de recibir un cheque como forma de pago por un vehículo, el cual al verificarse resultó ser aparentemente inválido.

Montejo detalló que los agentes de la PNC y de la PM permanecieron varias horas en el lugar a la espera de los procedimientos correspondientes. Finalmente, las dos personas retenidas fueron trasladadas a la Torre de Tribunales para continuar con las diligencias legales.

La parte denunciante también se presentó en el sitio, lo que permitió formalizar el proceso ante las autoridades y dar seguimiento al caso.

Motorista provoca accidente, su novia resulta herida y él se preocupa por la moto (VIDEO)

En el video se escucha a la joven pedir ayuda y suplicar entre lágrimas: “¡No, no, no! No quiero. Me duele mi cuerpo”.

En Portada

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejércitot
Nacionales

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejército

07:49 AM, Sep 09
Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébolt
Deportes

Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébol

07:07 AM, Sep 09
Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos t
Nacionales

Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos

07:14 AM, Sep 09
FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepalt
Internacionales

FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepal

07:39 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos