Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

Un video que se ha difundido en redes sociales muestra el momento exacto de una persecución vehicular en la zona 9 de la capital, que culminó con la detención de dos personas señaladas de intentar estafar a un ciudadano mediante la entrega de un cheque aparentemente inválido como pago por la compra de un vehículo.
El operativo se registró en cercanías de la Avenida Reforma y 10a. calle, zona 9, cuando un agente de la Policía Municipal (PM) logró interceptar a uno de los ocupantes de un vehículo en el carril auxiliar.
Según el director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, durante la acción, la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó el apoyo de la Policía Municipal para inmovilizar al sospechoso con grilletes, lo que permitió controlar la situación.
En el video viral, se observa al sospechoso sometido en el suelo con los grilletes mientras una persona que grababa con su celular le pregunta: "¿Por qué te detuvieron?". El sujeto respondió: "No sé por qué me está deteniendo, me tiró así, mire, me agarró, pero porfa no me grabe amigo, disculpe".
Presuntos estafadores fueron trasladados a Torre de Tribunales
De acuerdo con la denuncia que dio origen a la persecución, un ciudadano alertó a las autoridades después de recibir un cheque como forma de pago por un vehículo, el cual al verificarse resultó ser aparentemente inválido.
Montejo detalló que los agentes de la PNC y de la PM permanecieron varias horas en el lugar a la espera de los procedimientos correspondientes. Finalmente, las dos personas retenidas fueron trasladadas a la Torre de Tribunales para continuar con las diligencias legales.
La parte denunciante también se presentó en el sitio, lo que permitió formalizar el proceso ante las autoridades y dar seguimiento al caso.