 Motorista choca, su novia queda herida y él la ignora
Viral

Motorista provoca accidente, su novia resulta herida y él se preocupa por la moto (VIDEO)

En el video se escucha a la joven pedir ayuda y suplicar entre lágrimas: "¡No, no, no! No quiero. Me duele mi cuerpo".

Provoca accidente, abandona a su novia y cuida su moto., Captura de pantalla video X.
Provoca accidente, abandona a su novia y cuida su moto. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales ha causado indignación en redes sociales, luego de mostrar un aparatoso accidente de tránsito en Sangolquí, al sureste de Quito, Ecuador. En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se observa a un motorista y su acompañante sufrir un fuerte choque, pero lo que más llamó la atención fue la reacción del conductor, quien se levantó del suelo para revisar su motocicleta y dejó a su novia tirada, gritando de dolor.

El clip fue compartido por la cuenta de X Emergencias Ec y muestra cómo el motorista ignora el alto de un semáforo para continuar con su recorrido. En ese instante, un vehículo giraba para incorporarse a la avenida, provocando que la moto impactara con fuerza en la parte trasera del automóvil. El golpe fue tan fuerte que el carro quedó atravesado en la calle, mientras que los ocupantes de la motocicleta salieron expulsados.

De acuerdo con las cámaras de seguridad de un negocio cercano, la joven fue lanzada varios metros y quedó en el pavimento, visiblemente adolorida. En contraste, su acompañante apenas se levantó, se acercó a la moto, intentó encenderla y revisó los daños sin mostrar mayor interés por la salud de la mujer.

La escena provocó molestia entre quienes presenciaron el accidente. En el video se escucha a la joven pedir ayuda y suplicar entre lágrimas: "¡No, no, no! No quiero. Me duele mi cuerpo". Fue hasta que otro motociclista se acercó para auxiliarla que el conductor mostró algo de preocupación, aunque rápidamente volvió a enfocar su atención en la moto.

Testigos auxilian a la mujer herida 

Minutos después, varias personas se acercaron al lugar del accidente para ayudar a la mujer, quien permanecía en el suelo. Según testigos, la joven habría sido trasladada a un centro asistencial, aunque hasta el momento no se conoce su estado de salud.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre la imprudencia de muchos motociclistas en el país y la falta de conciencia sobre la responsabilidad de llevar a un acompañante.

