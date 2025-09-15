 Accidente en Zacapa: Médico y dos más heridos
Nacionales

Médico y dos personas más quedan heridos tras fuerte accidente en Zacapa

Las víctimas quedaron atrapadas dentro de las estructuras de los vehículos y fue necesario utilizar equipo especial para su rescate.

Los tripulantes de los vehículos quedaron atrapados entre la estructura de los mismos., Bomberos Voluntarios
Los tripulantes de los vehículos quedaron atrapados entre la estructura de los mismos. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este lunes 15 de septiembre en el kilómetro 118 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Río Chiquito, en el municipio de Usumatlan, Zacapa. Tres personas resultaron heridas.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el referido sector colisionaron dos vehículos. Las causas del percance no han sido establecidas.

Las imágenes compartidas por la institución muestran que los automóviles, uno tipo sedan y el otro picop, impactaron de frente. Quedaron empotrados entre sí y en gran parte destruidos.

"Tres personas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos de los vehículos, por lo que fue necesario utilizar equipo especial de rescate para poder retirarlas", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Identifican a heridos

Los afectados fueron identificados como: Karen Johana Dávila, de 28 años; Héctor Hugo Chávez, de 50; y Ricardo Duarte Morales, de 61 años. Acerca de este último, el socorrista indicó que se trata de un médico reconocido en el departamento de Zacapa.

Asimismo, el portavoz detalló que a las víctimas se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas hacia el hospital regional de Zacapa, donde quedaron internadas.

