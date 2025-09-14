 Accidente de motocicleta cobra dos vidas en el Periférico
Nacionales

Accidente de motocicleta cobra dos vidas en el Periférico

El percance ocurrió bajo el paso a desnivel de la colonia Mariscal, zona 11 capitalina.

Los rescatistas lamentaron la pérdida de dos vidas por accidente de motocicleta., Bomberos Municipales.
Los rescatistas lamentaron la pérdida de dos vidas por accidente de motocicleta. / FOTO: Bomberos Municipales.

Dos ocupantes de una motocicleta se accidentaron en el Anillo Periférico y paso a desnivel de la colonia Mariscal, zona 11 capitalina, durante la tarde de este domingo 14 de septiembre de 2025. Vecinos y conductores alertaron a los Bomberos Municipales, quienes llegaron al lugar, pero diagnosticaron que las dos personas habían fallecido por las heridas que recibieron.

Una de las víctimas quedó sobre el arriate central de la dirección antes descrita, mientras que la motocicleta quedó en el carril izquierdo, de la pista rumbo a la calzada Roosevelt. Por el momento se desconocen las causas del accidente, pero no se descartó un exceso de velocidad.

Los cuerpos de rescate no dieron detalles de las víctimas mortales, pero gestionaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el lugar del accidente. Al lugar acudieron fiscale del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones y ordenar el levantamiento de las víctimas.

Según las imágenes de los rescatistas, el vehículo de dos ruedas quedó a varios metros de las personas fallecidas. El accidente de tránsito causó congestionamiento vial en el sector, a causa de quienes reducían la marcha para pasar observando.

