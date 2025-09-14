 Denuncian filtración de agua en centro comercial de zona 10
Nacionales

Video: Denuncian filtración de agua en centro comercial de zona 10

Usuarios de redes sociales captaron el momento en el que una amplia filtración de agua irrumpió en centro comercial de la zona 10.

Compartir:
Los usuarios criticaron la mala calidad del techo en la plaza comercial., Redes sociales.
Los usuarios criticaron la mala calidad del techo en la plaza comercial. / FOTO: Redes sociales.

La temporada de lluvias 2025 causó varias emergencias en el territorio nacional hasta la fecha, pero algunos usuarios de Instagram captaron el momento exacto en el que una filtración de agua afectó un reconocido centro comercial de la zona 10 capitalina. En las imágenes se aprecia que una parte del techo dejó entrar abundante agua desde el tercer nivel.

El video revela que la filtración dejó caer el agua hasta el segundo nivel, mientras varios usuarios criticaron esas condiciones en la plaza comercial. Las imágenes fueron captadas cerca del área de restaurantes, mientras al fondo se escucha música instrumental que se mezclaba con el sonido de la cascada de agua; cabe resaltar que el lugar consta de tres niveles de comercios.

Capturan a extraditable por delitos relacionados al narcotráfico

El detenido es reclamado por las autoridades de EE.UU. por estar señalado de al menos dos cargos.

En Portada

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capitalt
Nacionales

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

11:25 AM, Sep 14
Recorridos de antorchas se incrementan este domingot
Nacionales

Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

10:08 AM, Sep 14
El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedrot
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

11:03 AM, Sep 14
Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a Españat
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

01:23 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos