Denuncian filtración de agua en centro comercial de zona 10

La temporada de lluvias 2025 causó varias emergencias en el territorio nacional hasta la fecha, pero algunos usuarios de Instagram captaron el momento exacto en el que una filtración de agua afectó un reconocido centro comercial de la zona 10 capitalina. En las imágenes se aprecia que una parte del techo dejó entrar abundante agua desde el tercer nivel.
El video revela que la filtración dejó caer el agua hasta el segundo nivel, mientras varios usuarios criticaron esas condiciones en la plaza comercial. Las imágenes fueron captadas cerca del área de restaurantes, mientras al fondo se escucha música instrumental que se mezclaba con el sonido de la cascada de agua; cabe resaltar que el lugar consta de tres niveles de comercios.