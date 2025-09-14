 Capturan a extraditable por delitos de narcotráfico
Nacionales

Capturan a extraditable por delitos relacionados al narcotráfico

El detenido es reclamado por las autoridades de EE.UU. por estar señalado de al menos dos cargos.

El detenido fue ubicado en el departamento del Quiché., PNC de Guatemala.
El detenido fue ubicado en el departamento del Quiché. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de un hombre con fines de extradición, por supuesto narcotráfico durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre de 2025. Según las autoridades, se trata del extraditable número 25 apresado en el año y durante la presente semana es la cuarta orden de captura que se ejecuta bajo esas condiciones.

La PNC informó que el detenido "es solicitado por Estados Unidos (EE.UU.) por delitos relacionados al narcotráfico". Además, añadieron que la detención se hizo después de un fructífero operativo de policías antinarcóticos de SGAIA-PNC en la zona 1 de Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Las acciones de la PNC permitieron la captura de Pedro Ángel Ortíz Solís, alias "Guerrillero" de 41 años, identificaron las fuerzas de seguridad tras confirmar la detención. Los uniformados consignaron que el aprehendido es requerido por el cargo de "conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína".

Asimismo, el segundo cargo que se le imputa al detenido es el de fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de Cocaína. Dentro de todos los extraditables detenidos este año, la PNC resaltó que 14 son por señalamientos de narcotráfico.

Emisoras  Escúchanos