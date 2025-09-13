Temen muertes por colapso de kiosco en La Democracia

Vecinos y pobladores del municipio de la Democracia, en el departamento de Escuintla, lamentaron la caída de un techo en el kiosco principal del parque de la localidad, en medio de las fuertes lluvias que se reportan en el lugar. Algunas publicaciones en redes sociales evidenciaron que los residentes del área temen que bajo los escombros existan personas fallecidas, aunque ese extremo no se confirmó todavía.
Imágenes posteriores al derrumbe mostraron que varias personas trabajaron en el lugar para retirar las vigas y las láminas, con el objetivo de ayudar a quienes pudieran haber quedado bajo los materiales de la construcción. Al lugar también acudieron cuerpos de rescate para trabajar en el área, con el apoyo de varios voluntarios.
Medios locales destacaron que las personas que habrían quedado bajo los escombros estaban en el lugar refugiándose de las lluvias, pero consideraron que el mal estado de la construcción no soportó el peso del agua, ni los fuertes vientos, por lo que terminó colapsando. Quienes presenciaron los trabajos de rescate indicaron que al lugar acudieron dos cuerpos de rescatistas, uno de La Gomera y otro de la estación 80 de Bomberos Municipales Departamentales.
Otras fuentes publicaron videos en los que se ve como los cuerpos de rescate trasladan a personas que resultaron afectadas por el colapso; entre ellas algunas tuvieron que ser trasladadas en camillas, a causa de la seriedad de las heridas que sufrieron.
Sin versiones oficiales
Por el momento no existen pronunciamientos oficiales acerca de lo acontecido en el referido municipio. Las autoridades locales no han dado a conocer detalles del incidente y los rescatistas aún siguen trabajando en favor de los afectados, en su mayoría residentes de La Democracia, Escuintla.