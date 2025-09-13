Autoridades viales de Villa Nueva piden precauciones en ruta

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), por medio de su vocera, Dalia Santos, informó que para este sábado 13 de septiembre de 2025 se tienen contempladas varias actividades patrias en ese municipio. La comunicadora explicó que por esa razón, se tomaron varias medidas preventivas, tomando en cuenta que muchos de los eventos tienen que ver con el traslado de antorchas desde el parque central de la localidad.
En ese sentido, Santos explicó que en el parque central de Villa Nueva permanecerá encendido el pebetero principal durante todo el fin de semana, por lo que pidió a los conductores tomar las medidas de precaución necesarias y obedecer las indicaciones de las autoridades. La experta añadió que los planteles educativos que deseen desarrollar esta actividad lo pueden hacer con confianza, porque la PMT de Villa Nueva estará dando seguridad vial en las cercanías de la referida plaza.
La portavoz indicó que entre las vías con mayor demanda estarán el bulevar El Frutal, carretera al Pacífico (CA-9 Sur) y las calles aledañas al parque central, en la zona 1 del casco urbano. En consecuencia, la uniformada pidió a los choferes tener paciencia y respetar el paso de las diferentes caravanas, para dar prioridad a la integridad física de todos los usuarios de la vía.
Actividades del 15 de septiembre
Santos informó que para el próximo 15 de septiembre se espera el desarrollo del desfile más grande del año en ese municipio, por lo que ese lunes se espera una demanda de miles de personas en el casco urbano del municipio. Para este día, varios centros educativos desfilarán con sus bandas de guerra, bandas latinas, batonistas y gastadores, entre otros, para festejar el 204 aniversario de la firma del acta de Independencia.
En cuanto al recorrido del desfile, la entrevistada precisó que los estudiantes se reunirán frente al Mercado Concepción, para marchar hacia el Parque Central de la localidad, utilizando la 16 avenida como ruta principal. Por esa razón, los agentes de la PMT estarán haciendo desvíos hacia rutas alternas, por lo que las autoridades pidieron planificar los viajes con anticipación.