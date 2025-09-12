Mineduc pide atender medidas de seguridad en actividades de independencia

El Ministerio de Educación (Mineduc) pidió a directores y docentes de los centros educativos aplicar con estricta atención las medidas de seguridad establecidas para las actividades programadas en el marco de la conmemoración de los 204 años de Independencia de Guatemala.
"Se exhorta a garantizar una adecuada organización y resguardo de estudiantes, así como la coordinación con autoridades locales, cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil. Todas las actividades deben realizarse con orden y bajo supervisión responsable.", indicó el Ministerio de Educación a través de un comunicado.
La cartera educativa indicó que el cumplimiento de dichas medidas es esencial para proteger la integridad de los participantes y asegurar el desarrollo seguro de las celebraciones. "Ante cualquier situación de riesgo, se debe informar de inmediato a las autoridades competentes.", destacó.
"Se invita a conmemorar estas fechas con alegría, respeto y sentido cívico, promoviendo un ambiente seguro y participativo para toda la comunidad educativa.", indicó el Mineduc.
Para este lunes 15 de septiembre, se desarrollará el desfile oficial de Independencia en la zona 1, se informó que este año se tuvo un cambio y estará recorriendo 2.5 kilómetros, mientras que antes era de 1.9 km.
Dicho desfile saldrá desde la 18 calle, al lado de la Tipografía, y concluirá en el Parque Morazán. Anteriormente, recorría la 6ª avenida y ahora será sobre la 7ª avenida.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*