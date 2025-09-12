Impacto del tránsito: Horarios y fechas de antorchas

Desde este viernes 12 de septiembre se observa el encendido del fuego patrio en la plaza Obelisco, Ciudad de Guatemala, desde donde los grupos de guatemaltecos inician con los recorridos donde trasladan las respectivas antorchas hacia sus lugares de origen para celebrar un aniversario más de la Independencia del país.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, amplió detalles sobre el impacto que tendrán los recorridos de antorchas y desfiles durante la presente jornada y durante el fin de semana.
Explicó que se esperan unas 1 mil 500 antorchas recorriendo la Ciudad de Guatemala en estos días, procedentes de distintos puntos de este municipio, así como de Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, que acuden a encender el fuego patrio a la plaza Obelisco. Asimismo, se tiene información de la llegada de grupos desde Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, Santa Rosa, y El Progreso.
Un tema inusual que compartió el funcionario municipal es que también se tendría la llegada de grupos que encenderán la antorcha en el mencionado sector, pero se movilizarán a caballo desde Villa Canales, Guatemala.
Horarios con mayor afluencia
En cuanto a los momentos con mayor afluencia, el entrevistado indicó que este viernes ya se ven algunos grupos en el área, pero desde las 10:00 hasta las 22:00 horas se espera que se tenga una cantidad significativa de usuarios que intentarán llegar al Obelisco y sumarse a las celebraciones, por lo que este es el punto de impacto que se podría tener en el tránsito, motivo por el que se solicita precaución y alerta a indicaciones.
"Estaríamos hablando desde las 10:00 a las 14:00 horas y luego de 16:00 a 22:00 horas, más o menos es el horario estimado. Esto se saca de eventos anteriores, lo que sucede es que no es continuo, porque a diferencia de otros años, el ‘mero día’ de antorchas es domingo, pero los estudiantes no quieren sacrificar su descanso y aprovecharán el viernes", dijo.
Agregó que las actividades son mayores de lunes a viernes, pero el sábado 13 de septiembre, especialmente de 9:00 a 15:00 horas, habrá movimiento de empresas instituciones que trabajan medio día y van a llegar a encender el fuego patrio.
En cuanto al domingo, señaló que se espera que entre las 08:00 y 18:00 horas se tenga presencia de habitantes de colonias y barrios en el Obelisco para el traslado del fuego patrio, por lo que no se activará Pasos y Pedales.
Y para el lunes 15 de septiembre, cuando se desarrolla el desfile oficial de Independencia en la zona 1, se informó que este año se tuvo un cambio y estará recorriendo 2.5 kilómetros, mientras que antes era de 1.9 km. Saldrá desde la 18 calle, al lado de la Tipografía, y concluirá en el Parque Morazán. Anteriormente, recorría la 6ª avenida y ahora será sobre la 7ª avenida.