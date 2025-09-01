Inauguran mes de Independencia con acto cívico en la plaza

El Gobierno de Guatemala llevó a cabo este lunes un acto cívico en la plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, con el objetivo de dar por inaugurado el mes de Independencia. El próximo 15 de septiembre se conmemoran 204 años desde que el país celebró su emancipación de España.
En la actividad participaron estudiantes y bandas de distintos centros educativos, así como funcionarios de las carteras de Educación, Gobernación y Defensa, quienes resaltaron la importancia de las fiestas patrias.
Se llevó a cabo el encendido del fuego patrio y presentación de ofrendas florales. Mientras se desarrollaba la ceremonia, el paso vehicular estuvo cerrado sobre la 6ª calle, entre la 7ª y 6ª avenidas de la zona 1, frente al Palacio Nacional de la Cultura.
El titular del Ministerio del Interior, Francisco Jiménez, brindó un discurso en el que resaltó que Guatemala inició, en su momento, junto con países hermanos esa carrera que se llama independizarse y mantener la soberanía.
Tras el encendido del fuego patrio, señaló que el símbolo del fuego como tal es uno de los elementos y aspectos más importantes en la historia de la humanidad. Explicó que fue descubierto hace miles de años por los primeros seres humanos y que, de no ser así, no hubiera sido posible que siguiera la humanidad.
"Con el fuego se empezaron a cocinar los alimentos, particularmente la carne, lo que generó una utilización mayor para obtener nutrientes, proteínas y muchas cosas más. También se empezaron a forjar metales que permitieron fabricar herramientas para la agricultura, caza y construcción, lo que permitió que las culturas en todo el mundo avanzaran cada vez más", enfatizó.
"Con el fuego también, sobre todo en épocas pasadas, las comunidades se reunían en torno a una fogata en las noches para hablar de sí mismos, contar sus historias y que estas se mantuvieran en la memoria de la comunidad. El fuego se convirtió también en un símbolo fundamental para todas las culturas del mundo. El fuego es un símbolo determinante de la vida humana", continuó.
A criterio de Jiménez, hasta hoy, sigue siendo un símbolo importante, porque tiene una energía tal que la llama "no se queda quieta", sino que tiende a ir hacia arriba. "También el fuego da calor y, en ciertas circunstancias, este calor hace que se pueda sobrevivir", expuso.