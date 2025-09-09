Entre azul y blanco: 500 desfiles y 1,500 antorchas en la capital para celebrar la Independencia

Las autoridades de tránsito le dan seguimiento a las complicaciones que se esperan para los próximos días debido a las actividades relacionadas con la celebración de las fiestas patrias. Son múltiples los recorridos de antorchas y desfiles que, desde ya, se observan en las calles, pero que se estarían incrementando durante la presente semana e inicios de la próxima.
El director de comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, dijo que para septiembre se espera que en la Ciudad de Guatemala se lleven a cabo unos 500 desfiles escolares, de esa cuenta, la mayoría de estos se realizarán este lunes 15 de septiembre.
Montejo señaló que los desfiles no solo se llevarán a cabo en el Centro Histórico sino en distintas colonias, por lo que el personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se mantiene atento para el seguimiento respectivo.
En cuanto a las antorchas de Independencia que llegan al sector del Obelisco, el entrevistado señaló que se espera que el día con mayores complicaciones sea el viernes 12 de septiembre, aunque para el sábado, en horas de la mañana, todavía se espera la llegada de otros grupos.
Agregó que, para el domingo, se podría tener la llegada de vecinos de barrios y colonias a ese sector para encender su fuego patrio. Por ello, consideró que se espera un "domingo atípico" en temas de tránsito.
En cifras, podrían ser unas 1 mil 500 antorchas que se lleguen a encender al Obelisco, incluso se esperan grupos que lleguen desde Escuintla y otras localidades, puntualizó Montejo.