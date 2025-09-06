 Congestionamiento en Periférico por actividades en USAC
Nacionales

Congestionamiento en Periférico y áreas aledañas por actividades en USAC

La movilidad se mantiene complicada en el Periférico, calzada Aguilar Batres y las zonas 7 y 11.

Compartir:
Congestionamiento en Periférico por actividades en USAC.,
Congestionamiento en Periférico por actividades en USAC. / FOTO:

Serias complicaciones para el tránsito se mantienen este sábado 6 de septiembre como consecuencia de la alta afluencia de personas debido a una actividad deportiva en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ubicada en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Según la información, durante la presente jornada se llevará a cabo la Carrera Nocturna de Atletismo 6K, por lo que desde las 12:00 horas todas las actividades académicas y administrativas en el campus central quedarán suspendidas.

Aunque el recorrido deportivo arrancará después, en el lugar ya hay presencia de los participantes, pues se hace el proceso de registro y entrega de kits deportivos.

La referida casa de estudios agradeció a la ciudadanía la comprensión y pidió estar atenta a canales oficiales sobre más información del evento.

Fuerte congestionamiento

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, los alrededores de la universidad permanecen con largas filas de congestionamiento, tomando en cuenta que los parqueos internos se llenaron y los usuarios buscan otras opciones para dejar sus vehículos.

Las áreas con mayores complicaciones en la movilidad vehicular son el anillo Periférico, la calzada Aguilar Batres y las zonas 7 y 11.

"Esta situación repercute en el Periférico a inmediaciones colonia Villa Linda. Se han realizado desvíos hacia bulevar Tulam Tzu, calzadas San Juan y Roosevelt, rumbo puente Cejusa y también a carriles auxiliares del Periférico para buscar la colonia Las Charcas y Ciudad San Cristóbal", dijo Amílcar Montejo, vocero de la PMT.

Agregó que los conductores también pueden usar la conexión para la colonia La Reformita. Mientras que, si van hacia Villa Nueva o ruta al Pacífico, señaló que es mejor tomar la calzada Aguilar Batres, zona 11, y en caso extremo también usar la avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul o vía alterna del sur.

En Portada

Exlíder indígena de Sololá es ligado a proceso por cinco delitos.t
Nacionales

Exlíder indígena de Sololá es ligado a proceso por cinco delitos.

07:11 AM, Sep 06
Milán da el último adiós al rey de la moda, Giorgio Armanit
Internacionales

Milán da el último adiós al "rey" de la moda, Giorgio Armani

07:59 AM, Sep 06
Así luce Danny Lloyd, el famoso niño de El resplandor tras 45 años de su estrenot
Farándula

Así luce Danny Lloyd, el famoso niño de "El resplandor" tras 45 años de su estreno

09:27 AM, Sep 06
Trump le cambia el nombre al Departamento de Defensa y lo nombra Departamento de Guerrat
Internacionales

Trump le cambia el nombre al Departamento de Defensa y lo nombra "Departamento de Guerra"

07:46 PM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos