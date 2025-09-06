Congestionamiento en Periférico por actividades en USAC.,

Serias complicaciones para el tránsito se mantienen este sábado 6 de septiembre como consecuencia de la alta afluencia de personas debido a una actividad deportiva en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ubicada en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Según la información, durante la presente jornada se llevará a cabo la Carrera Nocturna de Atletismo 6K, por lo que desde las 12:00 horas todas las actividades académicas y administrativas en el campus central quedarán suspendidas.
Aunque el recorrido deportivo arrancará después, en el lugar ya hay presencia de los participantes, pues se hace el proceso de registro y entrega de kits deportivos.
La referida casa de estudios agradeció a la ciudadanía la comprensión y pidió estar atenta a canales oficiales sobre más información del evento.
Fuerte congestionamiento
De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, los alrededores de la universidad permanecen con largas filas de congestionamiento, tomando en cuenta que los parqueos internos se llenaron y los usuarios buscan otras opciones para dejar sus vehículos.
Las áreas con mayores complicaciones en la movilidad vehicular son el anillo Periférico, la calzada Aguilar Batres y las zonas 7 y 11.
"Esta situación repercute en el Periférico a inmediaciones colonia Villa Linda. Se han realizado desvíos hacia bulevar Tulam Tzu, calzadas San Juan y Roosevelt, rumbo puente Cejusa y también a carriles auxiliares del Periférico para buscar la colonia Las Charcas y Ciudad San Cristóbal", dijo Amílcar Montejo, vocero de la PMT.
Agregó que los conductores también pueden usar la conexión para la colonia La Reformita. Mientras que, si van hacia Villa Nueva o ruta al Pacífico, señaló que es mejor tomar la calzada Aguilar Batres, zona 11, y en caso extremo también usar la avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul o vía alterna del sur.