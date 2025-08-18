 Conferencia de tiktokers en la Usac de Petén provoca críticas
Viral

Conferencia de tiktokers en la Usac de Petén provoca críticas

Tiktokers dan charla a estudiantes de Comunicación en Petén y causan debate en redes.

Compartir:
Visita de creadores de contenido al Cudep., Redes sociales
Visita de creadores de contenido al Cudep. / FOTO: Redes sociales

Estudiantes del Centro Universitario de Petén (Cudep) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) participaron el pasado sábado en una conferencia impartida por los tiktokers guatemaltecos David Godoy, Luli Amaya y el nicaragüense JR, quienes compartieron su experiencia en la comunicación digital y el manejo de plataformas sociales.

La actividad estaba dirigida a estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y, según la información difundida en redes sociales, los invitados abordaron temas como ética, autenticidad e innovación en la producción de contenido digital, así como los retos y oportunidades que estas herramientas presentan para los futuros comunicadores.

A pesar del carácter educativo de la conferencia, la presencia de los tiktokers generó polémica en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la pertinencia de que creadores de contenido, dedicados principalmente al entretenimiento en redes sociales, impartan cátedras universitarias, argumentando que su contenido no aporta conocimientos profesionales relevantes.

Defienden actividad 

Jari Chan, uno de los catedráticos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, defendió la presencia de los tiktokers en la conferencia y aprovechó para granar con ellos. Según medios locales de Petén, Chan señaló que estas actividades generan interacción entre los estudiantes y los invitados.

Hasta el momento, el CUDEP no ha emitido pronunciamiento oficial respecto a la polémica generada por la presencia de los tiktokers, y ninguna autoridad universitaria ha hecho declaraciones sobre la relevancia de la conferencia en la formación académica de los estudiantes.

El evento ha generado debate sobre la relación entre la educación superior y las plataformas digitales, así como sobre los límites entre el contenido de entretenimiento y la formación profesional en carreras de comunicación y periodismo.

En Portada

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal t
Nacionales

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal

01:46 PM, Ago 18
Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027t
Deportes

Roberto Bonilla fija su meta en el podio de Juegos Panamericanos Lima 2027

01:48 PM, Ago 18
Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5t
Nacionales

Inacif revela causa de muerte de niño fallecido en guardería de la zona 5

01:11 PM, Ago 18
Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Conductor ebrio colisiona y daña lámpara en la Plaza de la Constitución

11:01 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos