Conferencia de tiktokers en la Usac de Petén provoca críticas

Estudiantes del Centro Universitario de Petén (Cudep) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) participaron el pasado sábado en una conferencia impartida por los tiktokers guatemaltecos David Godoy, Luli Amaya y el nicaragüense JR, quienes compartieron su experiencia en la comunicación digital y el manejo de plataformas sociales.
La actividad estaba dirigida a estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y, según la información difundida en redes sociales, los invitados abordaron temas como ética, autenticidad e innovación en la producción de contenido digital, así como los retos y oportunidades que estas herramientas presentan para los futuros comunicadores.
A pesar del carácter educativo de la conferencia, la presencia de los tiktokers generó polémica en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la pertinencia de que creadores de contenido, dedicados principalmente al entretenimiento en redes sociales, impartan cátedras universitarias, argumentando que su contenido no aporta conocimientos profesionales relevantes.
Defienden actividad
Jari Chan, uno de los catedráticos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, defendió la presencia de los tiktokers en la conferencia y aprovechó para granar con ellos. Según medios locales de Petén, Chan señaló que estas actividades generan interacción entre los estudiantes y los invitados.
Hasta el momento, el CUDEP no ha emitido pronunciamiento oficial respecto a la polémica generada por la presencia de los tiktokers, y ninguna autoridad universitaria ha hecho declaraciones sobre la relevancia de la conferencia en la formación académica de los estudiantes.
El evento ha generado debate sobre la relación entre la educación superior y las plataformas digitales, así como sobre los límites entre el contenido de entretenimiento y la formación profesional en carreras de comunicación y periodismo.