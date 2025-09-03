 Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueados
Nacionales

Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueados

Este incidente afecta la circulación vehicular sobre el Periférico hacia el sur.

La carga que botó el camión en el Periférico obstraculiza dos carriles. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Fuertes complicaciones para la movilidad vehicular se mantienen este miércoles 3 de septiembre en el anillo Periférico debido a un incidente vial en el que un camión que transporta chatarra botó la carga en la cinta asfáltica, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió frente a un área donde hay comercios.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que debido a esta situación se mantienen bloqueados dos carriles, por lo cual se ve afectada la circulación vehicular sobre el Periférico hacia el sur, es decir, yendo hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

De acuerdo con la institución, se observa alta carga vehicular en el sector a consecuencia de este cierre. Aseguró que ya hay agentes trabajando en el lugar para liberar la vía lo antes posible.

En ese contexto, se hizo un llamado a los usuarios para que tomen en cuenta este incidente y utilicen vías alternas.

