 Guardiola: "La Champions destroza proyectos"
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Guardiola asegura que la Champions es un torneo que "destroza proyectos"

Consultado sobre la importancia de la Champions, Guardiola pidió evitar obsesiones: "La Champions destroza proyectos" y recordó que "las Ligas" marcan una temporada.

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Pep Guardiola con el trofeo de la UEFA Champions League - Archivo
Pep Guardiola con el trofeo de la UEFA Champions League / FOTO: Archivo
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Pep Guardiola fue el gran protagonista este sábado durante la inauguración de un nuevo Cruyff Court en La Salle Manresa, el colegio donde estudió durante su infancia antes de incorporarse a La Masia. En un acto que reunió a autoridades locales, representantes de la Fundación Johan Cruyff y numerosos jóvenes deportistas, el técnico catalán compartió recuerdos de sus primeros años y reflexionó sobre diversos temas de actualidad futbolística. Entre sus declaraciones más destacadas estuvieron sus palabras sobre la Liga de Campeones y la presión que genera en los grandes clubes europeos.

El ya extécnico del Manchester City, que pone fin a una etapa histórica de diez años en el conjunto inglés tras conquistar veinte títulos, recordó con humor su vínculo con la escuela que ahora alberga una pista con su nombre. "Aquí jugaba más a baloncesto que a fútbol. Tuve dudas. Suerte que elegí bien", comentó entre risas. Guardiola también bromeó sobre su futuro inmediato tras abandonar los banquillos: "Volver a estudiar aquí en La Salle, me haré profesor", afirmó antes de reconocer que todavía no tiene decidido cuál será su próximo paso profesional.

Guardiola habla del Barça

Durante su encuentro con los medios, Guardiola también habló sobre algunos futbolistas a los que ha dirigido recientemente. Sobre Bernardo Silva, vinculado en las últimas semanas con un posible fichaje por el FC Barcelona, aseguró que "se adapta a cualquier lado y equipo, es demasiado bueno". En cuanto a Julián Álvarez, destacó igualmente sus cualidades al señalar que "también es muy bueno. El City los tiene todos buenos".

El entrenador catalán aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo realizado por el FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Guardiola destacó especialmente la presencia de jugadores formados en la cantera azulgrana y el estilo de juego mostrado por el equipo durante las últimas temporadas. "Ser de la Masia, nacidos aquí o no, son del Barça y lo hacen muy bien. Han hecho dos años extraordinarios. Más allá de los resultados, de lo bien que lo han hecho y lo atractivo que es verlos jugar. Soy muy fan de Hansi, de cómo lo hacen y por muchos años", expresó.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes estuvieron relacionadas con la Champions League. Guardiola, ganador de tres títulos de la competición como entrenador, lanzó una advertencia sobre la importancia de no convertir el torneo en una obsesión institucional. "La Champions destroza proyectos, espero que no sea el caso. Que por el hecho de no ganarla no se caiga en errores", afirmó. Además, recordó que factores como las lesiones, el estado de forma en los momentos decisivos e incluso el arbitraje pueden influir de manera determinante en el desenlace del torneo. Por ello, defendió que el crecimiento diario del equipo debe estar por encima de la presión por conquistar Europa: "Que no se piensen que por no llegar a la final de Champions o no ganarla la temporada es mala. Lo importante es que el día a día sea bueno, que el equipo siga creciendo. Lo que marca la base de una temporada son las Ligas", concluyó.

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Guardiola fue homenajeado en su último partido con el City - Agencia EFE

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