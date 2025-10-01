 Detienen a 'coyote' por tráfico de personas migrantes
Nacionales

Presunta 'coyote' es detenida por tráfico de personas y abandono de migrantes en el desierto

Un grupo de migrantes que fue abandonado en el desierto logró volver a Guatemala y denunció el caso ante las autoridades.

La sindicada, de 24 años, habría trasladado personas a Estados Unidos y abandonado a algunas de ellas en el desierto., PNC
La sindicada, de 24 años, habría trasladado personas a Estados Unidos y abandonado a algunas de ellas en el desierto. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de una mujer señalada de realizar labores de "coyotaje" en la ruta desde Guatemala hacia Estados Unidos. Asimismo, estaría implicada en casos en los que los migrantes fueron abandonados en el desierto.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), esta persona fue ubicada en un sector de la colonia Banvi, zona 7 capitalina, en el marco de un operativo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Sección de Investigación contra el Delito de Tráfico Ilícito de Personas y fiscales del Ministerio Público.

La mujer de 24 años está señalada en el marco de una investigación por tráfico ilegal de personas. Y, durante la diligencia de allanamiento, se incautaron dos celulares, los cuales serán analizados para recabar más evidencia y determinar si existen otros involucrados.

Migrantes abandonados en el desierto

De acuerdo con los investigadores, la detenida presuntamente se dedicaba al "coyotaje", al trasladar de manera ilegal a personas hacia los Estados Unidos. Durante uno de estos viajes habría abandonado a los migrantes en el desierto.

"Las víctimas, que regresaron por sus propios medios a Guatemala, la denunciaron, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación y dar cumplimiento a la orden de captura emitida el 22 de septiembre", explicó un portavoz de la PNC.

Agregó que la sindicada fue puesta a disposición de los órganos de justicia para resolver su situación legal.

Capturan a otro presunto "Coyote"

La PNC también reportó la captura de otro presunto "coyote". Se trata de un hombre de 25 años que fue sorprendido en el kilómetro 25 de la ruta al Atlántico en el momento en el que trasladaba a cuatro personas de diferentes países.

La Unidad Móvil de Interdicción Táctica de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) reportó que el individuo llevaba en un automóvil a cuatro personas originarias de Cuba, República Dominicana y de Haití que ingresaron al país de manera irregular.

"A estas personas se les brindó la asistencia necesaria, luego fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes y el detenido fue puesto a disposición de un juzgado para que resuelva su situación legal", detalló la entidad de seguridad.

