Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

Una fuerte explosión se registró en el interior de una vivienda ubicada en la 30 calle "A" y 12 avenida, zona 13 capitalina. Según la información, una fuga de gas provocó este incidente y se desató un incendio en el inmueble que funciona como habitaciones de alquiler.
Se reportaron cinco personas heridas trasladadas por Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales.
Fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt: Rosalinda Pérez, de 19 años; y María Agustín López, de 35. La primera con quemaduras en el rostro, la segunda con quemaduras en un 40% de su cuerpo.