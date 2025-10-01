 Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13
Nacionales

Los pacientes presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En el inmueble incendiado se alquilan habitaciones y varias se vieron afectadas por la explosión., Bomberos Voluntarios
En el inmueble incendiado se alquilan habitaciones y varias se vieron afectadas por la explosión. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una fuerte explosión se registró en el interior de una vivienda ubicada en la 30 calle "A" y 12 avenida, zona 13 capitalina. Según la información, una fuga de gas provocó este incidente y se desató un incendio en el inmueble que funciona como habitaciones de alquiler.

Se reportaron cinco personas heridas trasladadas por Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales.

Fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt: Rosalinda Pérez, de 19 años; y María Agustín López, de 35. La primera con quemaduras en el rostro, la segunda con quemaduras en un 40% de su cuerpo.

