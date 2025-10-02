Piloto atraviesa bus en cuesta de Villalobos para orinar

La 25 Compañía de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva denunció a través de redes sociales un hecho que generó indignación entre conductores y vecinos, debido a que el piloto de un bus de la empresa Esmeralda, que cubre la ruta entre Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y la capital, cruzó la unidad en plena cuesta de Villalobos para descender y orinar, obstruyendo el tránsito en una de las zonas más congestionadas del país.
La denuncia fue acompañada de una fotografía en la que se observa el vehículo atravesado en el carril, bloqueando el paso de automovilistas.
¡Insólito! Piloto de bus cruza la unidad en la baja de Villa Lobos y baja a orinar. Evitemos accidentes, maneja con precaución", señaló el cuerpo de socorro en su publicación.
El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios reprocharon la imprudencia del conductor, subrayando el riesgo que representó tanto para pasajeros como para otros automovilistas que transitan por la vía, considerada una de las más peligrosas y accidentadas del área metropolitana.
¿Hubo sanción para el piloto del bus?
Emisoras Unidas consultó a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva sobre si el piloto había sido identificado o si se consideraba aplicar alguna sanción. Sin embargo, las autoridades locales explicaron que, tras las reformas a la Ley de Tránsito aprobadas en 2024, las PMT ya no tienen competencia para sancionar en rutas nacionales y centroamericanas, como es el caso de la cuesta de Villalobos. Esta facultad corresponde ahora al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
En Guatemala, las multas por obstruir el paso vehicular pueden variar de acuerdo con la gravedad del caso. De acuerdo con la normativa, las sanciones oscilan entre Q1,000 y Q5,000 por obstaculizar el tránsito sin autorización; hasta Q25 mil cuando se bloquea el paso de vehículos de emergencia.
Por el momento, el Departamento de Tránsito de la PNC no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, la imagen del bus de la empresa Esmeralda continúa circulando en redes sociales como ejemplo de irresponsabilidad al volante.