Tránsito lento por trabajos de recapeo en puente San Cristóbal

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala informaron que este viernes 3 de octubre se presenta complicaciones para circular en el tramo hacia el municipio de Mixco, tomando en cuenta que se realizan trabajos de recapeo en el puente San Cristóbal.
Las acciones en la carretera están a cargo del personal de la Municipalidad de Mixco, que mantiene presencia en al menos dos de los carriles.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que esta situación impacta en las principales vías de salida de la Ciudad, incluidas:
- Las Charcas, zona 11.
- Calzada Aguilar Batres.
- Anillo Periférico.
- Avenida Bolívar.
- Colonia el Carmen, zona 12.
"Considere que el tránsito es lento y complicado en el sector del Periférico y Aguilar Batres para conectarse hacia el área de Mixco", resaltó.
En ese contexto, compartió que los usuarios tienen la opción para circular por el sector de la calzada Roosevelt y conectarse por medio de ruta Interamericana hacia Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.