Autoridades piden precaución en las carreteras por lluvias

Nacionales

PROVIAL pidió moderar la velocidad en la red vial del país por las constantes precipitaciones, destacando estas rutas.

Autoridades de tránsito pidieron precaución ante la presencia de lluvias en las carreteras., Archivo.
Autoridades de tránsito pidieron precaución ante la presencia de lluvias en las carreteras. / FOTO: Archivo.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones (Provial) pidió precaución porque durante la tarde de este domingo 5 de octubre de 2025 se presentan lluvias en diferentes carreteras del país. Dentro de estas rutas está el kilómetro 80 de la ruta CA-2 Occidente, en el área de Siquinalá, Escuintla.

Asimismo, la entidad notificó que se reportó la presencia de lluvia sobre el kilómetro 50 de carretera a El Salvador (CA-1 Oriente), en el área del libramiento de Barberena, Santa Rosa. En tanto, brigadas de Provial realizaron trabajo preventivo de control y reducción de velocidad en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), sobre la autopista Palín-Escuintla.

En todos los casos, las autoridades de tránsito que cubren las carreteras del país pidieron a los conductores que se respeten los límites de velocidad. "¡Conduzca con precaución!", solicitaron en varias de sus publicaciones en las redes sociales.

En otras noticias consulte: Conred atiende derrumbe en la carretera a San Pedro Ayampuc

Conred atiende derrumbe en la carretera a San Pedro Ayampuc

Durante la madrugada, un alud de tierra bloqueó el paso en la ruta hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.

Mientras tanto, la dependencia explicó que integrantes de sus brigadas dan seguridad vial y alternan el paso de vehículos en el kilómetro 189 de la ruta CITO-180, sector de San Felipe, Retalhuleu, por un socavamiento en la cinta asfáltica.

