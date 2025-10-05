 Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate
Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

Conred confirmó la evacuación de personas a causa del riesgo que significó la crecida de dos ríos en comunidades de Escuintla.

Autoridade de Conred, vecinos y Bomberos Municipales Departamentales participaron en la evacuación., Conred.
Autoridade de Conred, vecinos y Bomberos Municipales Departamentales participaron en la evacuación. / FOTO: Conred.

Durante la noche y madrugada de este domingo 5 de octubre de 2025, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que varias personas fueron evacuadas de sus viviendas en el departamento de Escuintla por la crecida del río Achiguate. Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales reportaron que varios residentes de San Juan Mixtan, municipio de Masagua, Escuintla tuvieron que salir de sus casas porque las fuertes lluvias causaron inundaciones, por una crecida del Río Guacalate.

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales confirmó que en total fueron 34 las personas que tuvieron que resguardarse en un albergue de la localidad e ilustró que los afectados fueron transportados en ambulancias y autobuses. El proceso de prevención se realizó "junto a otras instituciones se primera respuesta", precisaron los socorristas.

Los rescatistas narraron que tras sacar a los comunitarios que estaban en riesgo a causa de las crecidas, hicieron un monitoreo en arios lugares del sector, para asegurarse de que nadie se quedara en el lugar.

Conred también precisó que las acciones de prevención se realizaron por medio de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres. La citada institución indicó que fueron movilizados varios comunitarios en riesgo en la localidad descrita por el riesgo que también significaba el río Achiguate.

Recorrido del río Guacalate

Cabe resaltar que el río Guacalate recorre una parte del departamento de Escuintla, hasta el municipio de Masagua, donde se une al afluente del río Achiguate, en la parte baja del municipio. En el lugar, las autoridades mantienen procesos de vigilancia, para evitar desastres naturales.

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate
Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate
07:36 AM, Oct 05

07:36 AM, Oct 05
