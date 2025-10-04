Meryl Streep entrega Premio Albies de José Rubén Zamora

José Carlos Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, fue el encargado de recibir el premio Albies otorgado a su padre en Londres, Inglaterra, la noche del pasado viernes 3 de octubre de 2025. El galardón fue entregado por la actriz Meryl Streep en un escenario rodeado de miles de espectadores que aplaudieron el momento en el que se explicaron las razones de la premiación.
Cabe destacar que este galardón fue otorgado por La Fundación Clooney para la Justicia. El premio otorgado a Zamora subrayó la lucha a favor de la libertad de prensa en la región. El sitio de Facebook identificado como "Meryl Streep edits" compartió imágenes del emotivo momento de la entrega.
La representante del programa de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Centro vance Centrer Milena Kimberg van Marrewijk habló durante el programa de A Primera Hora de Emisoras Unidas recientemente para resaltar que actualmente Zamora ha tenido tropiezos legales para presentar defensa en los tribunales. La experta lamentó que Zamora ya tenga tres años de detención arbitraria, sin la posibilidad de defenderse y que hasta sus abogados defensores hayan sufrido persecución, razón por la que el comunicador ha tenido que cambiar de profesionales del derecho al menos 10 veces.
En cuanto a los abogados defensores, Kimberg sentenció que hay criminalización de los trabajadores del derecho y además hay una denegatoria de recursos legales. "El principal punto que nos preocupa es el uso del mecanismo judicial como herramienta de persecución en contra del señor Zamora", expresó.
"La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las relatorías de Naciones Unidas manifestaron que, conforme a los estándares internacionales, hay una violación del debido proceso, a ciertos temas de presunción de inocencia", evidenció Kimberg.